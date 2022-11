Sindikat novinarjev: razgradnja javne RTV je nesprejemljiva

Skupščina Sindikata novinarjev Slovenije je danes obravnavala razmere v javnih in zasebnih medijih. Med drugim je ocenila, da je nesprejemljiva razgradnja javne Radiotelevizije Slovenije (RTVS), zato poziva člane in druge, da na nedeljskem referendumu podprejo novelo zakona o RTVS, ki "bo dala več besede zaposlenim".

Po oceni skupščine bo novela zakona o RTVS "pomembno omejila strankarski vpliv na upravljanje javne radiotelevizije in dala več besede zaposlenim". "To je ob ustreznem financiranju in dekomercializaciji nujni predpogoj za avtonomno delo novinarjev in vseh zaposlenih na RTVS. Delavke in delavci potrebujemo od politike neodvisen, profesionalen in strokoven javni medij," so v sporočilu za javnost po skupščini navedli v sindikatu.

Skupščina je danes izrazila tudi zaskrbljenost zaradi pomanjkanja socialnega dialoga. Predsednica sindikata Alenka Potočnik je na skupščini poudarila nujna prizadevanja za sklenitev nacionalne kolektivne pogodbe za novinarje in medijsko dejavnost. "Prvi korak pa je vzpostavitev socialnega dialoga, za kar se moramo v posameznih medijskih hišah posebej truditi. To je nesprejemljivo, saj imamo konec koncev skupen cilj, to pa je zagotavljati nepristransko obveščenost javnosti, kar je osnovno poslanstvo novinarjev in medijev," so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.

Junija so izvolili novo podpredsednico sindikata

Skupščina je do konca mandata junija 2023 izvolila tudi novo podpredsednico sindikata, dolgoletno novinarko na MMC Ano Svenšek, ki bo tako okrepila ekipo. Ta še posebej razume položaj spletnih novinarjev in specifike njihovega dela, z izkušnjami sindikalnih aktivnosti na RTVS pa bo lahko pomagala tudi kolegom drugih medijskih hiš, je povedala.

V Sindikatu novinarjev Slovenije so ob današnji skupščini napovedali nadaljnje zavzemanje za delavske pravice, verodostojno in avtonomno novinarstvo ter socialni dialog.