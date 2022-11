Znano je, koliko ljudi je volilo drugi dan predčasnega glasovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predčasnega glasovanja o treh zakonodajnih referendumih se je po podatkih okrajnih volilnih komisij v sredo udeležilo 28.016 volivk in volivcev oziroma 1,65 odstotka vseh volilnih upravičencev. V torek, prvi dan predčasnega glasovanja, sta svoj glas oddala 15.202 volivca oz. 0,9 odstotka volilnih upravičencev. Skupno je predčasno glasovalo 43.218 volivcev oz. 2,55 odstotka volilnih upravičencev.

Okrajne volilne komisije za zdaj sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na referendumu o noveli zakona o vladi. V nedeljo po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi objavljali za vsak referendum posebej.

Predčasno glasovanje poteka še danes do 19. ure

Na referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 24.707 volivcev oziroma 1,45 odstotka volilnih upravičencev, drugi dan 30.113 oz. 1,77 odstotka, zadnji dan pa 29.376 oz. 1,73 odstotka volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 84.196 volivk in volivcev oz. 4,96 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na referendumu leta 2021 pa je bila 46,46-odstotna (glasovalo je 789.192 volivk in volivcev).

Predčasno glasovanje poteka še danes do 19. ure. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in tudi pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku.