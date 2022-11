SDS pred referendumskim trojčkom zadnjič pred volivce #video

"Izbira, ki je to nedeljo pred nami, je popolnoma enostavna," je na novinarski konferenci SDS ob koncu referendumske kampanje dejal poslanec Branko Grims. Sodelovala sta še Alenka Jeraj in Zvone Černač.





"Kdor želi, da vlada Roberta Goloba jemlje starejšim in daje ilegalnim migrantom, bo seveda glasoval za. Kdor želi, da je RTV Slovenija ideološki levi monolit, za katerega bo plačeval vse višji RTV-prispevek, bo glasoval za. In kdor želi plačevati vse višje davke, ob tem, ko najboljši podjetniki zapuščajo Slovenijo, bo zagotovo glasoval za to, da se vlada debelo širi, namesto da bi zategnila pas, ne pa, da zateguje pasove državljankam in državljanom," je dejal Branko Grims, poslanec stranke SDS, sicer pobudnice vseh treh referendumov, o katerih bomo odločali v nedeljo.

Vse, ki so prepričani, da imajo prednost starejši, vse, ki so prepričani, da mora RTV ostati pluralna, in vse, ki so prepričani, da mora biti Slovenija naklonjena podjetništvu, pa je Grims pozval, naj glasujejo proti. "Trikrat PROTI," je poudaril Grims.

Jerajeva: Dobili bomo slabo različico zakona o RTV iz 90. let

Proti zakonu o RTV je treba po mnenju Alenke Jeraj v nedeljo glasovati zato, ker bomo sicer imeli slabo različico zakona iz 90. let, ker zakon pomeni politizacijo javne RTV, ker bodo v svetu namesto gledalcev in poslušalcev sedeli predvsem predstavniki provladnih in nevladnih organizacij in ker namen zakona ni urediti razmere na RTV, pač pa zamenjati vse vodstvene kadre, je dejala.

Černač: Svoje pravice lahko branimo samo z glasom PROTI

"V nedeljo ne bomo odločali o eni ali drugi politični strani," pa je dejal Zvone Černač. "Odločali bomo o treh za ljudi slabih zakonih, zato ni dobro, da v nedeljo ostanemo doma, saj gre za naše pravice, ki so uzakonjene in jih je treba ubraniti."