Po koalicijskih strankah še Inštitut 8. marec: O zlorabah bomo obvestili odvetnico

Potem ko so včeraj koalicijske stranke opozorile na zavajajoče objave o referendumski kampanji, so se danes odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Tako kot koalicijske stranke, so na novinarski konferenci napovedali, bodo tudi sami uporabili pravna sredstva in o zlorabah obvestili odvetnico.

Na družbenih omrežjih so se pojavile grafike, ki so tipografsko, barvno in grafično podobne skupni referendumski kampanji 3 x ZA opozicijskih strank GS, SD in Levica. Avtorji zavajajočih grafik volivce pozivajo, da glasujejo proti.

Spodaj si lahko ogledate prirejeno grafiko, ki prikazuje članice Inštituta 8. marec, kako ljudi pozivajo h glasovanju proti sprejetju treh zakonov na nedeljskem referendumu.

Kot so včeraj sporočili predstavniki koalicije, gre za nedopustno manipulacijo in krajo logotipov. Zaradi suma kaznivega dejanja bodo vložili kazensko ovadbo.

Na novinarski konferenci Inštituta 8. marec, ki aktivno sodeluje v referendumski kampanji o sprejemu zakona o RTVS, je direktorica Nika Kovač pojasnila, da zbirajo objave, ki prikazujejo, da Inštitut zagovarja glasovanje proti zakonu o RTVS, pa tudi objave, ki potvarjajo slogane referenduma za čisto pitno vodo. "Vse to bomo predali naši odvetnici," je poudarila Kovačeva.

Po spletu pa se pojavlja vedno več laži in zavajanj.

Objavljajo se naše lažne fotografije, ki ljudem sporočajo naj glasujejo proti.

Prosimo vas, da jih prijavite.

Tovrstna podtikanja pa več povedo o nasprotni strani kot o nas samih. (3/4) pic.twitter.com/btX8RxYMgm — Inštitut 8. marec (@8Marec) November 22, 2022

V izjavi za javnost so koalicijske stranke opozorile, da je stranka SDS že med kampanjo zbiranja podpisov za razpis referendumov pri oglaševanju uporabljala barve in pisavo, ki so zelo spominjale na celostno grafično podobo Gibanja Svoboda. "To zagotovo ni bilo naključno," so zapisali.

Na današnji novinarski konferenci stranke SDS na temo nedeljskih referendumov je poslanec Zvonko Černač v odgovoru na novinarsko vprašanje glede omenjenih zlorab grafične podobe in logotipov dejal le, da njihova stranka s tem nima nič.