Koalicijske stranke: gre za nedopustno manipulacijo in krajo logotipov

Koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so opozorile na zavajajoče objave o referendumski kampanji, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih. "Gre za nedopustno manipulacijo in krajo logotipov, zato bomo vložili kazensko ovadbo, saj gre za sum kaznivega dejanja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Še nekaj dni nas loči do referendumskega dne in kampanja je v polnem teku. Koalicijske stranke pa ob tem opozarjajo, da so se na družbenih omrežjih pojavile grafike, ki so tipografsko, barvno in grafično podobne skupni referendumski kampanji 3 x ZA opozicijskih strank GS, SD in Levica.

Avtorji zavajajočih grafik medtem volivce nagovarjajo, da glasujejo proti. "Z zlorabo naše grafične podobe in logotipov Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice poskušajo avtorji teh objav vplivati na volivke in volivce ter jih pod pretvezo, da gre za objavo treh koalicijskih strank, nagovarjati, da na referendumih glasujejo proti," opozarjajo koalicijske stranke.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, gre za nedopustno manipulacijo in krajo logotipov. Zaradi suma kaznivega dejanja pa bodo vložili kazensko ovadbo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Na Twitterju so se na zavajajoče objave odzvali tudi v Inštitutu 8. marec.