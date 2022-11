Fajonova in Golob edina, ki sta lahko zadovoljna

Stranki SDS Janeza Janše je podpora padla za 0,3 odstotne točke na 23,8 odstotka. Prav tako je malenkost padla podpora tretjeuvrščeni NSi Mateja Tonina. Tokrat so končali pri 9,7 odstotka.

Podpora stranki SD Tanje Fajon se je medtem nekoliko okrepila. Z osmih se je povzpela na 8,3 odstotka. Levica Luke Mesca, parlamentarna stranka z najnižjo javnomnenjsko podporo, je medtem na drugi strani padla za 0,2 odstotne točke na 5,8 odstotka.

Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, njegov izvajalec je agencija Ninamedia. Med 7. in 10. novembrom 2022 so opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo. Anketiranih je bilo 700 ljudi. Pred analizo so bili podatki uteženi po starosti in izobrazbi tako, da so socio-demografsko strukturo vzorca približali strukturi ciljne populacije, s čimer so zagotovili večjo reprezentativnost vzorca. Standardna napaka vzorca je +/– 3,7 %.