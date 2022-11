Nataša Pirc Musar: Najbolj se veselim srečanja z Janšo

Nataša Pirc Musar je v intervjuju na programu Prvi na Radio Slovenija ponovila, da je nekdanja predsednika Milana Kučana in Danila Türka že prosila za pomoč pri nasvetih. Enako bo na jutrišnjem srečanju prosila tudi aktualnega predsednika Boruta Pahorja. Želi si, da bi trije nekdanji predsedniki sestavljali njen svet modrecev.

Pojasnila je, da bo kabinet predsednika države večinoma sestavila iz novih obrazov. "Moja prednost, ker sem bila nestrankarska kandidatka, je tudi ta, da nobeni stranki nisem nič dolžna," je poudarila.

Zatrdila je, da bo njeno glavno vodilo pri izbiri ekipe strokovnost. Izbirala jih bo glede na teme, ki bodo prioritete njenega petletnega dela. Izpostavila je zdravstvo, revščino med starejšimi ženskami in okoljsko problematiko.

Najbolj se veseli srečanja z Janšo

Eden njenih prvih predsedniških korakov bo sklic srečanja vseh predsednikov in predsednice parlamentarnih strank. Prepričana je, da če želijo kaj spremeniti, eno samo srečanje ne bo dovolj, a verjame, da bodo našli skupno pot: "Z vsemi sem se v svojem življenju že pogovarjala, razen z Janezom Janšo." Najbolj se zato veseli srečanja z njim, je nadaljevala. Prepričana je, da imajo vsi ideje, kako narediti korake naprej.

Na vprašanje kdaj se bo urad predsednice odzival na družbena dogajanja je Pirc Musarjeva odgovorila, da je vedno vprašanje razmisleka, kdaj se je potrebno oglasiti. "Upam, da sem tekom 25 let moje kariere razvila nek občutek za primernost časa, kdaj se oglasiti. Funkcijo predsednice republike vidim v tej smeri, da je tudi njena dolžnost, da izrazi svoje mnenje. Nikoli me ni bilo strah izraziti svojega mnenja, razmišljam s svojo glavo, sem kritična opazovalka družbenih dogajanj. Zagotavljam pa vam, da se ne bom vpletala v dnevno politiko in v izvršilno vejo oblasti na dnevni bazi. Je pa moja prednost vendarle ta, da bom lahko kritična tudi do svojih sicer političnih somišljenikov, torej tistih, s katerimi delim svoj svetovni nazor. Ne želim pa biti v neki coni udobja. Zdaj ni več čas za kritiko, ampak predsednik Pahor je imel drugačno držo. Sama želim vendarle ljudem, ko bo potrebno, povedati svoje mnenje. Ali v smer pomiritve situacije ali v smer iskanja nekih rešitev. Upam, da bom pri tem uspešna, zagotavljam pa vam, da ne bom pretiravala," je dejala.

Napovedala je, da bo ohranila dneve odprtih vrat predsedniške palače, ki pa bodo nekoliko drugače zasnovani.