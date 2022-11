To je dobro vedeti pred referendumi

V nedeljo bodo volivci glasovali o treh zakonodajnih referendumih: o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. Na referendumih se bodo volivci in volivke odločali, ali so za uveljavitev omenjenih treh zakonov ali proti. Volivec lahko o vsakem izmed treh referendumov glasuje posamično, torej se lahko sam odloči, ali bo glasoval za vse tri referendume, za dva ali pa samo za enega.

Predčasno glasovanje za vse tri referendume je potekalo od 22. do 24. novembra. Na tem glasovanju je v vseh treh dneh glas oddalo 66.341 volivk in volivcev oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev.

Podatki o volilni udeležbi do 11. ure in do 16. ure, ki jih bo Državna volilna komisija na podlagi podatkov okrajnih volilnih komisij sporočala javnosti, kar bo predvidoma ob 12.30 oziroma ob 17.30, se bodo nanašali zgolj na volilno udeležbo na referendumu o noveli zakona o vladi. Po zaprtju volišč v nedeljo se bodo podatki o volilni udeležbi ugotavljali in objavljali za vsak referendum posebej.

Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani v nedeljo po 20. uri.

Kako je z referendumskim kvorumom?

Kvorum, ki je potreben za zavrnitev zakonov na referendumu, je odvisen od števila oddanih veljavnih glasovnic in od števila volilnih upravičencev. Po zakonskih določbah, ki veljajo od ustavnih sprememb leta 2013, je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 11. novembra v volilnih imenikih za izvedbo glasovanja o treh zakonodajnih referendumih vpisanih 1.694.343 volilnih upravičencev.

Za zavrnitev posameznega zakona morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer: proti uveljavitvi posameznega zakona bi morala glasovati večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, obenem pa bi moralo biti oddanih veljavnih glasov proti uveljavitvi posameznega zakona najmanj 338.869.

V skladu z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev, so sporočili z Državne volilne komisije.

Koliko so ocenjeni stroški referendumov?

Predvidena ocena stroškov za izvedbo treh referendumov je okoli 5,065 milijona evrov. Stroški referenduma o noveli zakona o vodah leta 2021 so za primerjavo znašali približno 4,2 milijona evrov.

Ključni razlogi za višje stroške v primerjavi s stroški izvedbe zadnjega referenduma o noveli zakona o vodah so tokrat naslednji: ker tokrat potekajo trije referendumi hkrati, so višji stroški za nadomestila volilnim komisijam in za tisk glasovnic, poleg tega so višje cene poštnih storitev, višji so stroški distribucije, razvoza volilnega materiala. Zvišala so se tudi nadomestila volilnim odborom in komisijam, so sporočili z Državne volilne komisije.

Uradni rezultati bodo znani najpozneje do konca januarja

V skladu z rokovnikom referendumskih opravil ministrstvo za notranje zadeve 13. januarja 2022 pripravi podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja. Najpozneje 24. januarja 2023 bo Državna volilna komisija sprejela poročilo o končnem izidu glasovanja na referendumih.