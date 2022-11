Tonin: NSi ne bo več sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša

Po izidu referendumov je Matej Tonin dejal, da je na slovenski desnici potrebna temeljita samorefleksija in da je letošnje leto pokazalo, da rezultati, kompetence in vsebina niso odločilni. Zato je izvršilni odbor NSi včeraj opravil obširno razpravo, na kateri so spregovorili o seriji porazov in samorefleksiji na desnici. O tem je Tonin spregovoril tudi na POP TV.

"Morda smo predlogo vztrajali, v dobrohotni veri, da je to dobro za vlado, v podpori Andreju Vizjaku. Morda smo bili premalo glasni pri STA, pri tožilcih. To so bile vse take manj pomembne teme, ki pa so povsem zasenčile vse preostalo dobro in pomembno delo vlade," je dejal.

"Političnemu veteranu bomo rekli: Dovolj je"

Povedal je še, "da se vse stvari, pri katerih posredno ali neposredno sodeluje Janez Janša, praktično izrodijo v odločanje o njem, in to je za desno sredino na dolgi rok škodljivo. Zaradi vseh preteklih izkušenj in dejstev je tudi v NSi dozorelo spoznanje, da bomo rekli političnemu veteranu: Dovolj je."

Ob koncu je Tonin povedal, da NSi ne bo več sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša, bo pa sodelovala v vladah, kjer bo zraven SDS.

H krepitvi desene sredine prispeva tudi SLS

H krepitvi desne sredine bo z dajanjem zgleda, kakovostjo razprave in visoko politično kulturo prispevala tudi stranka SLS, je napovedal predsednik SLS Marko Balažic. Kot je dejal na TV Slovenija, je pri razpravi pogrešal ljudi, ki bi ohranjali diskusijo na ravni. Dejal je še, da si letošnjega leta ne bodo zapomnili le po volilnih porazih, ampak tudi po pozitivnih novicah, kot je na primer izbira novih obrazov na desni sredini.

Tonin je v pogovoru sogovorniku dejal, da SLS že deset let ni v parlamentu, na kar mu je Balažic odgovoril, da je SLS opravila notranjo evalvacijo, zamenjala vodstvo, postavila jasne cilje in da se že kaže napredek na številnih področjih. Ob tem je izpostavil županske volitve, na katerih je SLS dobila največ županov.

Povezovanje na desni sredini

Voditelj oddaje je sogovornika na koncu spomnil na neuspešen poskus povezovanja dveh desnih strank pred 20 leti, ko se je zapletlo pri izbiri predsednika. Tonina in Balažica je povprašal, ali bi se bila pripravljena umakniti z vodstvenih položajev, če bi to koristilo desni sredini, združiti stranki in na prvo mesto postaviti na primer Anžeta Logarja.

Tonin je dejal, da je bila NSi vedno odprta za sodelovanje in povezovanje in da bodo tudi tokrat iskali inovativne rešitve. Zatrdil je, da je ključni cilj uspeh desne sredine, pri tem pa njegov ali Balažičev položaj ni pomemben.