Tonin: To je letos že tretji poraz desnice. Potrebna je temeljita samorefleksija.

"Gre za letošnji že tretji poraz desne sredine. Aprila smo namreč izgubili na parlamentarnih volitvah, kljub temu da je bila naša vlada zelo učinkovita in je beležila izjemne gospodarske uspehe ter smo izvedli številne projekte. Pred 14 dnevi smo izgubili bitko na predsedniških volitvah, kljub temu da je bil kandidat desnice boljši. Danes so se volivci odločili za sprejem treh zakonov, čeprav so bili argumenti proti sprejemu močnejši in razumnejši," je po današnjih referendumih sporočil predsednik NSi Matej Tonin.

Izid današnjih referendumov je po Toninovih besedah jasen: "Ljudje so glasovali za sprejem vseh treh zakonov – o RTV, o vladi in o dolgotrajni oskrbi. S tem so zavrnili referendumsko zahtevo predlagateljev iz stranke SDS. Vsebinske dileme so bile potisnjene v ozadje, ljudje so se znova odločali zgolj ZA ali PROTI politiki, ki jo pooseblja Janez Janša."

Tonin: Letošnje leto je pokazalo, da rezultati, kompetence in vsebina niso odločilni

Na slovenski desnici je zato po njegovem mnenju potrebna temeljita samorefleksija o tem, kako naprej: "Letošnje leto je pokazalo, da rezultati, kompetence in vsebina niso odločilni. Vsake volitve, v katerih se neposredno ali posredno pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne."

"Kakšne bodo poteze drugih strank in predsednikov, ni naša stvar, je pa prav zaradi tega nujno in še pomembnejše, da v NSi opravimo temeljit razmislek in samorefleksijo o tem, kako naprej. Od korakov NSi je odvisna prihodnost desne sredine, ki si zasluži novih zmag, aktualna vlada pa potrebuje tudi resno alternativo," je še dodal.