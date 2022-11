Na RTV novi disciplinski postopki in ukrepi? RTV postopkov ne komentira.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je po redni seji sestal še na izredni, ki jo je zaradi vse večjega nezadovoljstva med zaposlenimi na zavodu zahtevalo 11 članov sveta, med njimi vsi trije predstavniki zaposlenih. Ker pa so podpisniki pod zahtevo na izredni seji umaknili svoje podpise, so to takoj končali.

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je po redni seji sestal še na izredni, ki jo je zaradi vse večjega nezadovoljstva med zaposlenimi na zavodu zahtevalo 11 članov sveta, med njimi vsi trije predstavniki zaposlenih. Ker pa so podpisniki pod zahtevo na izredni seji umaknili svoje podpise, so to takoj končali. Foto: Ana Kovač

V zadnjem obdobju so olje na ogenj prilila opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je vodstvo RTV oktobra poslalo 38 novinarjem. Opozorila so prejeli, ker so proti koncu avgusta in v začetku septembra s prihodom v televizijski studio, kot so pojasnili v Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS, "izrazili solidarnost s šikaniranimi kolegi". Zdaj naj bi sledili novi disciplinski ukrepi.

Novinarji televizijskega informativnega programa so namreč na družbenih omrežjih objavili, da so jih včeraj obvestili, da je bil v petek sprožen disciplinski postopek zoper enega zaposlenega in da bodo sledili še novi disciplinski ukrepi zoper novinarje. Zakaj je bil sprožen prvi disciplinski postopek, ne vedo.

Na RTV smo se obrnili z vprašanji o morebitnem uvedenem disciplinskem postopku in disciplinskih ukrepih. A so za Siol.net odgovorili, da postopkov v teku zaradi varstva osebnih podatkov ne komentirajo.

Na programskem svetu RTVS brez razprave o nezadovoljstvu med zaposlenimi

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je po redni seji sestal še na izredni, ki jo je zaradi vse večjega nezadovoljstva med zaposlenimi na zavodu zahtevalo 11 članov sveta, med njimi vsi trije predstavniki zaposlenih. Ker pa so podpisniki pod zahtevo na izredni seji umaknili svoje podpise, so to takoj končali.

Podpisniki so v zahtevi poudarili, da v javnem zavodu vladajo nevzdržne razmere, zaposleni so nezadovoljni, programske obveznosti iz programsko-produkcijskega načrta zavoda pa se ne izpolnjujejo, so našteli.

Ugotavljajo, da je v zadnjem letu javna RTVS v krizi vodenja. Po njihovih besedah se namreč spopada z najdaljšo stavko zaposlenih v svoji zgodovini, pri čemer vodstvo ne zna vzpostaviti socialnega dialoga in ustrezno odgovoriti na stavkovne zahteve. Zaposleni opozarjajo na nevzdržne razmere, poseganje v novinarsko in uredniško avtonomijo, ukinjanje oddaj, zunanjih dopisništev, mobing in grožnje stavkajočim z odpuščanjem, so navedli.

Stavka še ni končana

Med novinarji na javnem zavodu vre že sredine maja, ko so vodstvu zavoda napovedali opozorilno stavko. Stavke še niso končali. Zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS in socialni dialog. Pogajanja z vodstvom niso prinesla pomembnejšega napredka.