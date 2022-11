Novinarski sindikat RTV: Državljani pričakujejo umik politike iz javnega medijskega servisa

Državljani so danes na referendumu dali jasno sporočilo: pričakujejo, da se politika umakne iz javnega medijskega servisa, so zapisali v izjavi stavkovnega odbora novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija, potem ko je postalo jasno, da so volivci na referendumu potrdili spremembe zakona o RTVS. Javnosti sporočajo, da je to skupna zmaga.

"Po 190 dneh, odkar smo začeli stavko, je to še ena potrditev, da javnost želi profesionalen, avtonomen in kakovosten javni medij, brez cenzure in brez političnih diktatov programskih vsebin na javni radioteleviziji," je v izjavi v imenu stavkovnega odbora zapisala novinarka Helena Milinković.

Stavkovni odbor Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS je ob tem izrazil hvaležnost za vso podporo noveli zakona in solidarnostni podpori zaposlenim na največjem mediju v državi. "Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo javnosti, da nam je stala ob strani v času najhujših preizkušenj, s katerimi se soočamo kot kolektivi zaposlenih in s katerimi se sooča javna RTV kot institucija posebnega kulturnega pomena".

"Naš boj za uredniško in novinarsko avtonomijo, za profesionalno javno RTVS s tem zdaleč ni končan. S potrditvijo novele zakona o RTVS na referendumu se obdobje reforme javne RTVS šele začenja, na profesionalni in odgovorni do javnosti RTVS bomo vztrajali še naprej," je Milinković zapisala v izjavi in dodala obljubo: "Zavezništva z javnostjo, ki se je v zadnjem letu še okrepilo, ne bomo izdali."

Kaj prinaša zakon o RTV?

Novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) na novo ureja vodenje, upravljanje in nadzor RTVS. Zakon med drugim namesto 29-članskega programskega sveta in 11-članskega nadzornega sveta zavoda uvaja enoten svet s 17 člani. Šest članov sveta zavoda bi bilo predstavnikov zaposlenih, 11 članov pa predstavnikov javnosti. Med njimi ne bi nobenega imenoval DZ. Kot posvetovalno telo sveta predlog uvaja petčlanski finančni odbor. Javni zavod bi po določbah novele vodila in upravljala štiričlanska uprava.

Podporniki zakona so poudarjali predvsem, da novela prinaša depolitizacijo javnega zavoda in znova v ospredje postavlja strokovnost. Nasprotniki zakona pa so predlagateljem očitali, da z enim zamahom "obglavlja" vodstvo in odstavlja programske svetnike RTVS. Kot sporno so navajali tudi, da je DZ zakon obravnaval po nujnem postopku.