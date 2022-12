Neuradno: poročilo potrdilo hude kršitve policistov na protestih

Na protestih v zadnjih dveh letih je prišlo do nesorazmerne, neupravičene in nestrokovne uporabe prisilnih sredstev, med katerimi je bila tudi neupravičena odstranitev mirnih protestnikov in neupravičeno izstreljevanje plinskih sredstev, je po poročanju portala 24ur.com zapisano v poročilu o izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov, v katerih je policija uporabila vodni top in solzivec. Poročilo so pripravili na notranjem ministrstvu. Več podrobnosti bo policija predstavila na današnji novinarski konferenci.

Poročilo so včeraj z ministrstva poslali na tožilstvo, ker obstajajo sumi kaznivih dejanj za uslužbence policije. V poročilu, ki ima 161 strani so ugotovili še sporno uporabo vodnega curka s primesjo plinskih sredstev proti posameznikom, ki niso huje kršili javnega reda ter tudi proti vidno bolnemu posamezniku in invalida. V poročilu ugotavljajo še neprimerno komunikacijo policistov, prirejanje vsebine dokumenta o uporabi prisilnih sredstev in druge nepravilnosti.

Ugotovljene so bile tako sistemske kot tudi posamezne nepravilnosti, ki terjajo resno analizo in takojšnje ukrepe, ki bodo preprečili, da do takšnih anomalij ne bo več prihajalo. Odgovornost za početje bo sedaj vodstvo Policije moralo iskati pri konkretnih uslužbencih, v poročilu namreč zaposleni niso izpostavljeni z imeni in priimki. Če bo prepoznalo znake kaznivih dejanj pri ravnanju policistov in njihovih nadrejenih, bo moralo ukrepati tudi tožilstvo.

Z ministrico Bobnarjevo se ne strinjata glede očitkov o politizaciji dela policije

Včeraj dopoldne se je sicer premier Robert Golob sestal z notranjo ministrico Tatjano Bobnar, s katero sta ugotovila, da "se strinjata v marsičem, razhajata pa se glede očitkov o politizaciji dela policije", so zapisali v premierjevem kabinetu.

Notranja ministrica Tatjana Bobnar se je namreč znašla v središču vse glasnejših ugibanj, da bi ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi prišlo še do drugih menjav v Golobovi ministrski ekipi.

Bobnarjeva bo vztrajala, četudi jo bo to stalo ministrskega mesta

Bobnarjevi na vladi ni uspelo ravno s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom. Po vnovičnem imenovanju Lindava kot v. d. generalnega direktorja je ministrica v izjavi za medije pretekli petek poudarila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije. Na tem stališču pa bo vztrajala, čeprav bi jo to stalo ministrskega mesta, je napovedala. Tako zahteven resor lahko po njenih besedah namreč vodiš le z ekipo, ki ji zaupaš. "Ne z ekipo, kot jo morda želi sestaviti nekdo drug," je poudarila.

Na vprašanje, ali ima občutek, da od njega zahtevajo politični obračun v policiji, pa je pretekli petek generalni direktor policije Boštjan Lindav odgovoril: "Dejstvo je, da ves čas zagovarjamo vse kadrovske premike zgolj in samo na podlagi strokovnih argumentov, na podlagi tehtnih analiz in v skladu z delovnopravno zakonodajo. Tega načela nikoli in nikdar ne bom prekršil."