Zaostritev odnosov med Bobnarjevo in Golobom: Ta stvar naj se čim prej uredi

V javnosti odmevajo številni odzivi ob zaostritvi odnosov med notranjo ministrico Tatjano Bobnar in premierjem Robertom Golobom. Koordinator Levice in podpredsednik vlade Luka Mesec pravi, da se v to ne bo vmešaval, a želi, da se "ta stvar čim prej uredi". Treba je ločevati med političnimi usmeritvami in vmešavanjem v policijo, je poudarila podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič. "Ministrica svoje delo opravlja strokovno in predano," so sporočili iz poslanske skupine SD. Da bo treba položaj zelo hitro razrešiti, je poudaril strokovnjak za vprašanja varnosti na Fakulteti za varnostne vede Miroslav Žaberl.

Spor sicer ne bo vplival na odnose med Levico in Svobodo, je še dejal Luka Mesec na današnji novinarski konferenci.

"Javno povem predvsem to, da želim, da se ta stvar uredi in da se akterja med seboj čim prej pogovorita na ustrezen način," je dejal.

Izpostavil je, da ni akter v tem sporu, zato se vanj ne more in ne misli vmešavati, v njem na nikakršen način ne bo udeležena Levica. "To je pač spor med notranjo ministrico in predsednikom vlade, zato bom prepustil, da se na tej ravni tudi razreši," je dejal.

Na vprašanje o delu Bobnarjeve je ponovil svojo oceno, da se mu zdi strokovna. "Njeno delo ocenjujem pozitivno," je navedel. Na vprašanje, ali bi morebiten odhod Bobnarjeve karkoli pomenil za odnose v koaliciji, je odločno odgovoril, da ne.

"Bobnarjeva delo opravlja strokovno in predano"

Stališče poslanske skupine SD o ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar se od sredine novembra, ko so ji po razpravi o interpelaciji skupaj z obema koalicijskima partnericama podali zaupnico za nadaljevanje dela, ni spremenilo. Ministrica svoje delo opravlja strokovno in predano, so sporočili iz poslanske skupine.

Ministrica je po njihovih besedah izjemno podkovana, neomajna in poštena. "Pri vršenju dolžnosti ministrice za notranje zadeve sta njeni vrednoti legitimnost in korektnost, kar je pogoj za družbeno koristno delovanje resorja. Njeno vodilo so zakoni in ustava, kar zagotavlja ohranjanje zaupanja pri državljankah in državljanih. To je ključno za uresničevanje poslanstva njenega ministrstva in vseh organov v sestavi," so navedli v odzivu za STA.

Klakočar Zupančičeva: Politično vmešavanje ni dopustno in je lahko celo kaznivo dejanje

Podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič ob zaostritvi odnosov med notranjo ministrico Bobnarjevo in premierjem Robertom Golobom poudarja, da je treba ločevati med političnimi usmeritvami in vmešavanjem v policijo. Prve so zakonska dolžnost vlade, ministri so jih dolžni udejanjati, politično vmešavanje je nedopustno, je dejala.

V današnji izjavi za medije je izpostavila, da je po zakonu o vladi vsak minister dolžan voditi in organizirati delo ministrstva, ki ga vodi skladno s sprejeto politiko. To je po njenih besedah politika, ki so ji volivci večinsko podelili na volitvah.

"Da se sprejeta politika udejanja, implementira na posameznih ministrstvih, so odgovorni ministri, kot prvi in tudi zadnji pa predsednik vlade," je dejala Klakočar Zupančičeva.

Politično vmešavanje vlade v delo ministrstva ali organa v njegovi sestavi, kot je v primeru ministrstva za notranje zadeve policija, je po njenih besedah "nekaj popolnoma drugega". "Politično vmešavanje ni dopustno in je lahko celo kaznivo dejanje," je še strnila prva med poslanci.

Žaberl: Nihče iz politike nima pravice vplivati na operativno samostojnost policije

"Politično vmešavanje v operativno delo policije je nedopustno," je dogajanje komentiral strokovnjak za vprašanja varnosti na Fakulteti za varnostne vede Miroslav Žaberl. "Ta situacija se bo morala zelo hitro razrešiti," je dejal za STA.

Na vprašanje, kakšen je zdrav odnos med ministrom za notranje zadeve in generalnim direktorjem policije, Žaberl odgovarja, da je ločnica med delom enega in drugega organa jasno določena z zakonom. Minister za notranje zadeve med drugim sme dajati obvezne usmeritve in navodila policiji za izvajanje njenih nalog, ne sme pa se vpletati v konkretne operativne postopke, ki jih izvaja policija. To ne velja le za notranjega ministra, temveč tudi za politiko na splošno, je izpostavil.

"Nihče iz politike nima pravice vplivati na operativno samostojnost policije. To pomeni, da se nihče ne sme vmešavati v konkretni kazenski ali prekrškovni postopek in naročiti policiji, koga, kdaj in zakaj bo obravnavala ali ne. To je v izključni pristojnosti policije," je poudaril.

Poziv predsednika vlade Roberta Golob, ki od v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava do srede pričakuje pojasnila, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj ali na policijo, vključno z ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, Žaberla ni presenetil, saj ga razume v luči očitkov Golobu, da se je politično vpletel v delo policije.

Na vprašanje, kako bo neimenovanje Lindava za polni mandat na čelu policije vplivalo na zaupanje javnosti v delo policije, Žaberl odgovarja, da odločitev vlade ni nezakonita. Se pa mu zdi nenavadno, da vlada ni sledila predlogu notranje ministrice. "Običajno se kadrovski predlogi za vrhovne vodje oziroma za uradnike na položaju predhodno uskladijo in dogovorijo. Zato je ta situacija nenavadna," je poudaril.

Meni pa tudi, da bi bilo treba postopke imenovanja ali razrešitve generalnega direktorja policije urediti drugače. Odločanje o tem je namreč še vedno v pristojnosti vlade, s tem pa je generalni direktor policije žal postavljen v enak položaj kot drugi uradniki kot na primer direktorji direktoratov, generalni sekretarji in podobno.

Lobnikar: Pametna politika se samoomejuje, s pozivom Lindavu k zjasnitvi glede pritiskov nič narobe

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Branko Lobnikar v pozivu predsednika vlade Roberta Goloba vodji policije Boštjanu Lindavu, naj se zjasni o morebitnih političnih pritiskih, ne vidi nič napačnega. Naloga politike je strateško usmerjati delovanje policije, "od pametne politike se pričakuje, da se samoomejuje pri uporabi svoje moči".

"Razumeti je treba, da živimo v parlamentarni demokraciji in da je politika sestavni del sodobne demokratične družbe in zato ni nič narobe s političnim," je dejal Lobnikar. Kar je po njegovem mnenju pomembno pri zagotavljanju policijskega dela, je, "da je naloga politike strateško usmerjati delovanje policije, zahtevati od policije, da izvaja določene naloge, kot so na primer prioritete na področju zagotavljanja varnosti v družini ali v cestnem prometu". "Operativno je policija sama odgovorna, da izvede te naloge in potem o tem tudi poroča," je dodal.

Politika po njegovih besedah "nikoli, ne prej ne danes, ne more odločati, kaj konkretno naj policija dela, in kdo so ljudje, ki naj delajo te stvari". "V ta namen imamo predstojnika organa v sestavi, ki je odgovoren tudi politiki, da so naloge dobro opravljene," je med drugim po poročanju STA še dejal Lobnikar.