Slovenskim policistom nova pridobitev za več kot 14 milijonov evrov

Na ministrstvu za notranje zadeve so danes podpisali pogodbo za dobavo tretjega večnamenskega transportnega helikopterja leonardo AW169. Skupna vrednost pogodbe znaša 14.408.532 evrov z DDV, kar zajema vrednost helikopterja z usposabljanjem osebja in vzdrževanjem, so zapisali.

Pogodbo sta ob navzočnosti ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar slovesno podpisala v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav in predstavnik italijanskega podjetja Leonardo Andrea Mirteto.

Podpisali ✍️smo pogodbo za dobavo novega 🚁, ki ga bo @policija_si dobila oktobra naslednje leto 💪.

S tem bo posodobila in poenotila floto za večjo varnost letalskih operacij, večjo učinkovitost, boljšo operativnost in zmanjšanje stroškov 👏.



Policija bo helikopter uporabljala za izvajanje vseh policijskih nalog. Z nakupom uresničuje strategijo razvoja letalske policijske enote s posodobitvijo in poenotenjem flote za večjo varnost letalskih operacij, večjo učinkovitost, boljšo operativnost in zmanjšanje stroškov. Posadke v letalski policijski enoti že zelo dobro poznajo sposobnosti tega tipa helikopterja, zato posebnih usposabljanj ne bodo potrebovale in ga bodo lahko uporabljale kmalu po dobavi.

Helikopter izpolnjuje vse sodobne standarde glede letalske varnosti in hrupa

Helikopter spada v novo generacijo helikopterjev, ki izpolnjujejo vse sodobne standarde letalske varnosti in hrupa. V praksi to pomeni znatno boljše zmogljivosti na višini, občutno večjo varnost ob odpovedi enega motorja, prelete na različne naloge pa opravi veliko hitreje, so zapisali na ministrstvu.

Glavne prednosti pred drugimi helikopterji istega razreda so po njihovih navedbah velika potovalna hitrost, ki je 260 kilometrov na uro, zelo velika zaloga moči, helikopter lahko lebdi s polno vzletno maso do višine 3.500 metrov. Z enim rezervoarjem goriva lahko opravi več kot 850 kilometrov, pri čemer zagotavlja fleksibilnost opreme za različne naloge. Omogoča varno letenje v skoraj vseh vremenskih pogojih podnevi in ponoči, ima zmogljiv zunanji vitel, močan reflektor, opremo za spust vpadnih skupin, tovorno kljuko in povsem prilagodljivo kabino, ki omogoča namestitev do deset potniških sedežev, so našteli na ministrstvu.

Slovenska policija ima floto šestih helikopterjev

Novi AW169 se bo naslednje leto pridružil floti še šestih drugih helikopterjev, ki jih policija uporablja za opravljanje policijskih, humanitarnih in drugih nalog.

Z letalsko policijsko enoto je po navedbah ministrstva zelo zadovoljen tudi dobavitelj, ki pravi, da enota z raznovrstno uporabo helikopterja in uspešnim delom veliko pripomore k nadaljnjemu razvoju tega tipa helikopterja.