Na meji s Hrvaško našli mrtvo 21-letnico

V nedeljo malo pred 10. uro zjutraj so koprske policiste kolegi iz Pazina na Hrvaškem obvestili, da so prejeli več klicev za pomoč od tujca, ki naj bi bil v gozdu nad Rakitovcem, kamor so zato napotili patruljo. Malo po 13. uri pa jih je na interventno številko poklical moški in sporočil, da je našel dve ženski na hribu Mali Grižan, od katerih je ena umrla.