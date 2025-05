Nerat je v izjavi za medije povedal, da je v nedeljo ob 14.30 32-letni moški njihove kriminaliste obvestil o streljanju na območju Slovenske Bistrice. Takoj po prejetem obvestilu so na kraj dogodka napotili več policijskih patrulj, ki so zavarovale območje, tja pa so napotili tudi reševalno vozilo.

Na kraju so našli dva mrtva moška

Ob prihodu policistov so na kraju našli dva mrtva moška, stara 70 in 88 let. Pri izvedbi prvih nujnih ukrepov so policisti ugotovili, da je 88-letnik umoril 70-letnega moškega, ki je skupaj z ženo pred leti od njega kupil zemljišče v neposredni bližini njegovega doma v naselju Modrič, med krajema Tinje in Kebelj.

Na dan dogodka ju je obiskal 32-letni domačin, ki je bil pozneje tudi priča kaznivega dejanja in prijavitelj. V tistem času je 88-letnik pristopil do oškodovanca in ga ustrelil s pištolo, za katero je posedoval orožno listino. Po dejanju se je vrnil domov, kjer je storil samomor.

Motiv je najverjetneje spor, povezan s prodajo zemljišča

"Prijavitelj dogodka in žena preminulega nista bila poškodovana. Glede na dosedanje ugotovitve sumimo, da je motiv za opisano dejanje najverjetneje spor, povezan s prodajo zemljišča," je povedal Nerat in dodal, da bodo zadevo zaključili s poročilom okrožnemu državnemu tožilstvu.

Gre za prvi letošnji primer umora na območju PU Maribor, medtem ko so lani v tem času obravnavali umor ženske na območju Kidričevega in poskus umora na območju Slovenske Bistrice.