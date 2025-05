Streljanje v Slovenski Bistrici. Dva mrtva.

Z mariborske policije so sporočili, da je danes popoldne prišlo do streljanja na območju Slovenske Bistrice. Ob prihodu so policisti našli trupli dveh starejših moških.

Takoj po obvestilu so bili na kraj napoteni policisti, ki so območje zavarovali ter pričeli z ukrepi za zaščito življenja ljudi ter z zbiranjem obvestil.

Po prvih ugotovitvah sta bili ob prihodu policistov na kraju najdeni trupli dveh starejših moških.

O dejanju in prvih ugotovitvah s kraja sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka iz Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja dejanja, zbirajo potrebna obvestila in izvajajo druge aktivnosti v okviru predkazenskega postopka, zaradi česar trenutno več informacij ne morejo posredovati.

Poudarjajo, da nevarnosti za življenje ali zdravje drugih ljudi ni. Več bo znano v naslednjih dneh, ko bodo javnost obvestili o dodatnih okoliščinah.