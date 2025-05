Lepota in hidracija: nova funkcionalna pijača s kolagenom iz Radenske

Včasih že hitra osvežitev zadostuje, da se počutimo bolje. Še posebej, če hkrati hidrira in podpira našo naravno lepoto – od znotraj. Prav to prinaša novost iz Radenske – FunctionALL Collagen , nova funkcionalna pijača z dodanim kolagenom, cinkom in izvlečkom pomarančnega cveta.

Kolagen – več kot lepotni trend

Kolagen je že dolgo zvezda lepotnega sveta, a njegovo delovanje seže precej dlje od zgolj sijoče kože. Gre za najpogostejšo beljakovino v našem telesu, ki poleg videza kože podpira prožnost sklepov, čvrstost nohtov, kakovost las in celo zdravje kosti, dlesni ter žilnega sistema. A s staranjem telo proizvaja čedalje manj kolagena – po 25. letu naj bi ga vsako leto izgubili približno odstotek. Prav zato je skrb za zadosten vnos kolagena postal pomemben del lepotne rutine, v kateri FunctionALL Collagen ponuja praktično, učinkovito in izjemno osvežujočo rešitev.

Priročen način za vnos kolagena

V pollitrski plastenki FunctionALL Collagen se skriva skrbno izbrana kombinacija naravne mineralne vode iz Radenske ter 2.500 miligramov kolagena VERISOL®, cinka ter nežnih arom pomaranče in pomarančnega cveta. Cink prispeva k ohranjanju zdravih las, kože in nohtov. En napitek ga vsebuje kar 75 odstotkov priporočenih dnevnih potreb. Dodana količina kolagena preverjeno* podpira čvrstost kože in izboljšuje njeno elastičnost.

FunctionALL Collagen iz Radenske je brez umetnih sladil in barvil, z nizko energijsko vrednostjo, odlikuje pa ga tudi odličen okus, ki se pri kolagenskih dodatkih sicer pogosto izkaže za problematičnega. Je blago gazirana pijača, primerna za vse, ki želijo svojemu telesu privoščiti nekaj več kot samo osvežitev. Je idealna rešitev v enem napitku, brez potrebe po dodatnih pripravkih, kapsulah ali praških.

Funkcionalna pijača za vsak življenjski slog

FunctionALL Collagen je najnovejši izdelek iz priljubljene linije funkcionalnih vod FunctionALL, ki je zasnovana za podporo različnim vidikom dobrega počutja. Ponuja formulo "vse v enem", ki združuje premišljeno kombinacijo naravne mineralne vode, rastlinskih izvlečkov, vitaminov, mineralov ali drugih funkcionalnih sestavin.

V liniji FunctionALL najdemo izdelke, ki podpirajo vaše boljše počutje – vsak s svojo funkcijo in edinstveno kombinacijo učinkovin.

FunctionALL Iron Power – z železom, cinkom, vitaminom B12 in vitaminom D. Odlikuje ga okus granatnega jabolka, železo pa prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

– z železom, cinkom, vitaminom B12 in vitaminom D. Odlikuje ga okus granatnega jabolka, železo pa prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. FunctionALL Balance – z vitaminoma B1 in B7 ter prehranskimi vlakninami Nutriose®. Je vir prehranske vlaknine, ki predstavlja pomemben del uravnotežene prehrane – z izvrstnim okusom grenivke in bergamotke.

– z vitaminoma B1 in B7 ter prehranskimi vlakninami Nutriose®. Je vir prehranske vlaknine, ki predstavlja pomemben del uravnotežene prehrane – z izvrstnim okusom grenivke in bergamotke. FunctionALL Immunity – z vitaminoma D, B12 in cinkom, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, osveži z okusom limete.

– z vitaminoma D, B12 in cinkom, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, osveži z okusom limete. FunctionALL Antistress – z vitamini B3, B9 in B12, ki prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, z okusom bezga.

– z vitamini B3, B9 in B12, ki prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, z okusom bezga. FunctionALL Focus – z naravnim kofeinom iz kavnih zrn in vitaminom B3, ki prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in navdušuje z okusom manga in marakuje.

Izbrano s strani potrošnikov

Linija FunctionALL je v kratkem času osvojila tako stroko kot uporabnike – poleg mednarodnih priznanj na ocenjevanju AGRA so slovenski potrošniki izdelkom podelili naziv Izbran produkt leta 2024 v kategoriji funkcionalnih napitkov.

"Želeli smo ustvariti pijačo, ki združuje osvežitev in funkcionalnost – nekaj, kar te ne samo odžeja, ampak tudi podpre pri vsakdanjih izzivih. Veseli nas, da so uporabniki prepoznali FunctionALL kot izdelek, ki dejansko deluje," je povedala Ajda Keuschler, vodja blagovne znamke FunctionALL.

FunctionAll. In vse funkcionira boljše. Funkcionalne vode FunctionALL so pripravljene na osnovi naravne mineralne vode iz Radenske, rastlinskih izvlečkov, vitaminov, mineralov ali drugih funkcionalnih sestavin. So brez umetnih sladil in barvil, z nizko energijsko vrednostjo – polnjene so v stoodstotno reciklirane plastenke (rPET), pridobljene iz zelenih plastenk, zbranih v Sloveniji.



