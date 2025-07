Eden najbogatejših Slovencev, kriptomilijonar, programer in podjetnik Damian Merlak, se je po dolgem času oglasil na družbenem omrežju Instagram, kjer je s sledilci delil fotografijo v družbi žensk, s katerimi najverjetneje dopustuje na Hvaru.

Slovenski podjetnik, kriptomilijonar in programer Damian Merlak, znan predvsem kot soustanovitelj kriptomenjalnice Bitstamp, podjetij Ngen (ki deluje na področju zelene energije) in vlaganju v turizem (znan je njegov hotel Alpinia v Bohinju), se je po dolgem času spet javil svojim sledilcem na Instagram profilu.

Tokrat je objavil fotografijo z morskega oddiha na Hvaru, na fotografiji pa mu družbo delajo tri ženske.

Foto: Instagram/Damian Merlak

Med lepoticami, ki delajo družbo Merlaku sta med drugim Mirjam Bernard Varga, direktorica marketinga, odnosov z javnostmi in skrbnica za grafično podobo podjetja Ngen (Mirjam je hči Romana Bernarda, ki je z Merlakom pred leti ustanovil podjetje Ngen in je danes prav tako eden najbogatejših Slovencev), ter tudi nekdaj najhitrejša slovenska motoristka Tina Katrašnik, so poročale Slovenske novice.

Na jahti se rad znajde v družbi brhkih deklet

Ali dopustujejo na Merlakovi jahti, tokrat niso razkrili. Znano pa je, da Merlak rad na svojo jahto povabi tudi slovenske estradnice in brhka dekleta, ki mu delajo družbo. Na svoji jahti med plovbo po Dalmaciji je med drugim že gostil pevko in voditeljico Špelo Grošelj ter tudi nekatere druge udeleženke in tekmovalke resničnostnega šova Sanjski moški.

Leta 2022 je revija Manager Merlakovo premoženje ocenila na 212 milijonov evrov, kar ga uvršča v sam vrh najbogatejših Slovencev. Večji del tega premoženja je ustvaril s podjetjem Bitstamp, eno največjih borz s kriptovalutami na svetu, ki ga je leta 2018 za 400 milijonov dolarjev prodal korejskemu podjetju Nexon.