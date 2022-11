"Vsakič, ko sedete za volan, pomislite ..."

Po ocenah WHO na svetovnih cestah letno umre približno 1,35 milijona ljudi, od 20 do 50 milijonov je poškodovanih. Pet milijonov ljudi zaradi prometnih nesreč za vedno ostane invalidnih.

Po ocenah WHO na svetovnih cestah letno umre približno 1,35 milijona ljudi, od 20 do 50 milijonov je poškodovanih. Pet milijonov ljudi zaradi prometnih nesreč za vedno ostane invalidnih. Foto: domzalec.si

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga pod okriljem Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč obeležujemo od leta 2007, je priložnost, da se opozori na to, da je varnost na cestah mogoče doseči z odgovornim ravnanjem v prometu.

Smrt vsakega posameznika v prometni nesreči prizadene njegove bližnje, tudi povzročitelji prometnih nesreč se težko soočajo s to izkušnjo, je v četrtek ob spominski slovesnosti pri spomeniku žrtvam prometnih nesreč na Novih Žalah povedal predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba. Želi si, da bi Slovenija postala najbolj varna evropska država v prometu in da bi ta spomenik bil samo še nem opomin.

Letno pri nas 18 tisoč prometnih nesreč

Slovesnosti se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Branko Lobnikar, ki je pozval k strpnemu in odgovornemu ravnanju ter spoštovanju vseh udeležencev v prometu, še zlasti tistih šibkejših, kot so kolesarji, pešci, starejši in otroci.

"Vsaka prometna nesreča je preveč. Vsaka žrtev, še posebej smrtna, je odveč, saj močno zareže v naš vsakdan," je dejal in dodal, da je zato treba vsakič, ko sedemo za volan, pomisliti, da v prometu nismo sami, da smo strpni, uvidevni in previdni.

S takšnim odgovornim ravnanjem lahko po njegovem prepričanju vsak pripomore k zmanjšanju števila prometnih nesreč v smeri približevanja viziji nič, torej prometu brez poškodovanih in smrtnih žrtev. Policija sicer letno beleži 18 tisoč prometnih nesreč z različnimi posledicami.

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč so v soboto obeležili tudi na prireditvi v ljubljanski mestni hiši, na njej je sodeloval tudi premier Robert Golob in se v imenu vlade zavezal k sledenju viziji nič, katere cilj je 50-odstotno zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč do leta 2030 in uresničitev vizije do leta 2050. Prepričan je, da bo ob koncu vladinega mandata mogoče govoriti o napredku.

Slovenske ceste so po podatkih Zavoda Varna pot od leta 1991 do letos zahtevale več kot 7.800 življenj, skoraj 320 tisoč ljudi se je v prometnih nesrečah hudo poškodovalo.