Slovenska policija letno obravnava 18 tisoč prometnih nesreč z različnimi posledicami. V samostojni Sloveniji je doslej na cestah umrlo skoraj 7.800 oseb. Statistično gledano se število smrtnih žrtev na letni ravni v Sloveniji sicer zmanjšuje. Leta 2007 je življenje izgubilo 260 ljudi, letos pa so slovenske ceste do sredine novembra terjale 84 smrtnih žrtev.

Vsako izgubljeno življenje na cesti je preveč. Tretjo nedeljo v novembru od leta 2007 zaznamujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Robert Štaba, ki je skoraj izgubil svojo hčer, poškodoval jo je pijani voznik, je ustanovil Zavod Varna pot.

"Ob svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč je nekaj, kar povezuje, tisto, kar povezuje ves svet. In to je, ko nam je nekdo podal informacijo, da je naš bližnji hudo poškodovan v prometni nesreči ali pa ga nikoli več ne bo," je povedal Robert Štaba, predsednik zavoda Varna pot.

Na Žalah so se žrtvam prometnih nesreč poklonili s polaganjem venca

Danes so se na Žalah s polaganjem venca, ob spomeniku žrtvam prometnih nesreč, spomnili na vse osebe, ki so umrle v prometnih nezgodah. Robert želi število prometnih nesreč znižati na nič, želi si tudi, da bi Slovenija postala najvarnejša evropska ali celo svetovna država, kar zadeva cestni promet.

"Ko me boste prepričali, da nimamo teh znanj, da nimamo te možnosti, bom začel globoko diskusijo z vami. Do takrat pa ostaja ta optimizem," je dodal Štaba.

Nesreče ne prizadenejo le tistih, ki so v njih udeleženi

Rešiti eno življenje pomeni rešiti ves svet, saj najhujše nesreče posežejo v vsakdanja življenja članov, ki so izgubili osebe, ki so jim bile blizu. To še predobro ve Pia Golob, ki je v prometni nesreči izgubila svojo sestro.

"Žrtve prometnih nesreč niso samo tisti, ki so v nesreči izgubili življenje ali pa so bili v njih poškodovani. Okrog njih so ljudje, ki jih imajo radi, sorodniki, družina, znanci, prijatelji, sodelavci. In vsi so prizadeti. Ne smemo pozabiti na ta spregledani svet žrtev, teh je po svetu ogromno. In tudi ta dan je opomin na te nevidne žrtve prometnih nesreč," je povedala Pia.

"Dokler enkrat nisi v položaju, da bi jo doživel ti ali pa nekdo od tvojih bližnjih, niti nimaš občutka. Hvala bogu spregledamo te novice, gredo mimo nas. Ampak enkrat, ko si na tem mestu, ko pridejo na dom policisti namesto osebe, ki bi se morala vrniti, je to velik opomin. In res želim, da vsi pomislijo ne samo nase, tudi na druge," je še dodala.

Štaba stavi na moč ljubezni in sprave

"Na drugi strani pride nekdo, ki tega svojega nahrbtnika težav ne more odložiti nikjer. Lahko ga pa odloži na tem spomeniku. In on je povzročitelj prometne nesreče. In ko se ti dve nevtralni točki srečata in po 15 minutah, pol ure pogovora med njima doživiš in vidiš objem, je to nekaj največjega. Zdi se mi, da sta ljubezen in sprava tisto, kar mi potrebujemo v življenju," pa je dodal Štaba.