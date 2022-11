Na Goriškem umrl voznik avtomobila

Policiste so včeraj ob 12.30 obvestili o dogodku v cestnem prometu v Šempetru pri Gorici, v katerem je bil udeležen 44-letni voznik osebnega vozila. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so z ogledom kraja dogodka med drugim ugotovili, da je navedeni voznik peljal po Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici iz smeri Rožne Doline proti Mirnu.

"Med vožnjo je najprej zapeljal v desno in na obcestni robnik, nato pa ponovno na smerno vozišče in po približno 150 metrih v krožnem križišču čez krožni otok. Voznik je nato po približno 50 metrih vožnje zapeljal na nasprotni vozni pas in z vozilom trčil v brežino," so zapisali na policiji.

Nesreča se je najverjetneje zgodila zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja

Po dozdajšnjih ugotovitvah je vzrok dogodka v cestnem prometu najverjetneje nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja omenjenega voznika, ki so ga reševalci iz Nove Gorice na kraju oživljali in nato odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Policistom in reševalcem so na kraju pomagali poklicni gasilci iz Nove Gorice.

"Policijo je včeraj popoldne zdravstveno osebje obvestilo, da je omenjeni voznik v bolnišnici umrl. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti," so zapisali na policiji.

Policija je o dogodku prav tako obvestila pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Glede na zdajšnje ugotovitve je policija tujo krivdo izključila, o dogodku pa bo s pisnim poročilom obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.