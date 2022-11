Petkov rekorder: vozil 200 km/h in bil pijan

Mariborski policisti so v petek na avtocesti ujeli voznika, ki je vozil s povprečno hitrostjo 200 kilometrov na uro. A to še ni bilo vse, saj je za volan sedel vinjen. Preizkus z indikatorjem alkohola je pokazal 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga z obdolžilnim predlogom poslali na sodišče.

55-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Maribora so policisti s civilnim policijskim vozilom, ki ima vgrajen videonadzorni sistem Provida 2000, ujeli na avtocesti A4 med Slivnico in Hajdino. Ustavili so ga zaradi prehitre vožnje, saj je vozil s povprečno hitrostjo 200 kilometrov na uro, omejitev na tem delu avtoceste pa znaša 130 kilometrov na uro.

Za volan je sedel pijan

Med postopkom je bil vozniku zaradi znakov alkoholiziranosti odrejen preizkus z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti ob tem znova opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. Zaradi alkohola se zmanjšujejo voznikove sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, predvidevanja in presoje ter ustreznega ravnanja. Hitrost in vožnja pod vplivom alkohola sta najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, zato naj bo to ponovni poziv vsem voznikom, da vozijo strpno, previdno, da hitrost vožnje prilagodijo stanju cest in razmeram v cestnem prometu ter da spoštujejo cestnoprometne predpise.