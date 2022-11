Z droni nad voznike? V Sloveniji še ne, v tujini že. #foto

V Španiji nas je na enem izmed gorskih prelazov, ki je zaradi zavite in privlačne ceste priljubljena izbira motoristov in ljubiteljev športnih avtomobilov ter navsezadnje tudi kolesarjev, pozdravila opozorilna tabla o nadzoru prometa z droni. Čeprav smo v preteklosti v tujih medijih že prebrali o novih praksah policistov za nadzor prometa, smo prvič naleteli na takšno opozorilo, ki voznike opozarja na nov način nadzora prometa. O podobnih načinih nadzora prometa razmišlja tudi slovenska policija, vložili so tudi predlog za spremembo zakonodaje, ki za zdaj onemogoča nadzor prometa s pomočjo dronov.

V Nemčiji že od leta 2019 za nadzor prometa po avtocestah uporabljajo posebne drone. Ti postajajo vse bolj učinkovito sredstvo pri nadzoru prometa. Pogled s ptičje perspektive ima dodatne prednosti, obenem so droni visoko v zraku pred očmi voznikov skriti.

Španci že pred tremi leti z 11 nadzornimi droni

Španija je ena izmed evropskih držav, ki je hitro osvojila nadzor prometa z droni. Leta 2019 so jih imeli v uporabi 11, letos poleti jih na dnevni ravni uporabljajo že 39. Ti lahko na višini 120 metrov z enim paketom baterij lebdijo do dve uri oziroma 40 minut, če se premikajo s prometom. Zelo hitro namreč pospešijo do hitrosti 80 kilometrov na uro in sledijo hujšemu prekrškarju. Španski policisti jih imajo zelo radi tudi, ker lahko zaznajo prekrškarje, ki so od drona oddaljeni do 500 metrov.

Tudi slovenska policija je leta 2019 že pričela s testiranjem prvih dronov za nadzor prometa, a se je zataknilo pri zakonski podlagi.

"V slovenski policiji smo seznanjeni, da nekatere evropske policije (npr. španska, švicarska, nemška, finska) pri nadzoru cestnega prometa uspešno uporabljajo drone. Uporabljajo jih za klasične observacije prometa in za nekoliko bolj osredotočene nadzore, kot je nadzor varnostne razdalje. Z razvojem tehnike se bodo v prihodnje pojavile nove možnosti, kot je npr. nadzor hitrosti," so nam odgovorili na policiji.

Kdaj bo urejena zakonska podlaga za rabo na slovenskih tleh?

"Uporabo brezpilotnih zrakoplovov ureja Zakon o nalogah in pooblastilih policije, ki ne določa, da bi lahko drone uporabljali za nadzor cestnega prometa. Na tem področju je policija že predlagala dopolnitev zakonodaje, da bi drone lahko uporabljali vsaj za učinkovitejše ukrepanje policije ob prometnih in drugih zastojih. S predlagano spremembo zakonodaje še vedno ne bi bilo možno izvajati klasične observacije prometa," poudarjajo na policiji.