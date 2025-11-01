Spalletti bo prvič vodil Juventus

Začelo se bo v Vidmu, kjer se bosta v ''slovenskem'' spopadu udarila Udinese Sandija Lovrića in Atalanta Relje Obrića. Vodilni Napoli bo v derbiju 10. kroga serie A gostil Como, zvečer pa bo Juventus prvič vodil Luciano Spalletti. Stara dama bo gostoval v Cremoni. Nedelja prinaša derbi na San Siru med Milanom in Romo, Parma Tjaša Begića pa bo pričakala Bologno.