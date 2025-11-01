Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Sobota,
1. 11. 2025,
9.00

Osveženo pred

13 ur, 42 minut

Italijansko prvenstvo, 10. krog

Spalletti bo prvič vodil Juventus

R. P.

Luciano Spalletti | Nekdanji italijanski selektor Luciano Spalletti se bo prvič predstavil na vročem stolčku Juventusa. Juventus bo gostoval pri Cremoneseju. Po odhodu Igorja Tudorja je staro damo med tednom do zmage nad Udinesejem popeljal začasni trener Massimo Brambilla, sicer trener mlade ekipe. | Foto Reuters

Nekdanji italijanski selektor Luciano Spalletti se bo prvič predstavil na vročem stolčku Juventusa. Juventus bo gostoval pri Cremoneseju. Po odhodu Igorja Tudorja je staro damo med tednom do zmage nad Udinesejem popeljal začasni trener Massimo Brambilla, sicer trener mlade ekipe.

Foto: Reuters

Začelo se bo v Vidmu, kjer se bosta v ''slovenskem'' spopadu udarila Udinese Sandija Lovrića in Atalanta Relje Obrića. Vodilni Napoli bo v derbiju 10. kroga serie A gostil Como, zvečer pa bo Juventus prvič vodil Luciano Spalletti. Stara dama bo gostoval v Cremoni. Nedelja prinaša derbi na San Siru med Milanom in Romo, Parma Tjaša Begića pa bo pričakala Bologno.

Luciano Spalletti
Sportal Kdo je novi trener Juventusa?

Italijansko prvenstvo, 10. krog:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
– Anguissa (Napoli), Bonazzoli (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan) 
– Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Leao (Milan), Martinez (Inter), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus)
...

Juventus
Sportal Lovrić praznih rok iz Torina, Begić pa iz Rima
Igor Tudor
Sportal Tudor ni več glavni trener Juventusa
Roma
Sportal Roma ujela vodilni Napoli, Lazio poglobil krizo Juventusa
 
