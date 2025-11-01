Sobota, 1. 11. 2025, 9.00
13 ur, 42 minut
Italijansko prvenstvo, 10. krog
Spalletti bo prvič vodil Juventus
Začelo se bo v Vidmu, kjer se bosta v ''slovenskem'' spopadu udarila Udinese Sandija Lovrića in Atalanta Relje Obrića. Vodilni Napoli bo v derbiju 10. kroga serie A gostil Como, zvečer pa bo Juventus prvič vodil Luciano Spalletti. Stara dama bo gostoval v Cremoni. Nedelja prinaša derbi na San Siru med Milanom in Romo, Parma Tjaša Begića pa bo pričakala Bologno.
Italijansko prvenstvo, 10. krog:
Sobota, 1. november:
Nedelja, 2. november:
Ponedeljek, 3. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
4 – Anguissa (Napoli), Bonazzoli (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Paz (Como), Pulisic (Milan)
3 – Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Leao (Milan), Martinez (Inter), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus)
...