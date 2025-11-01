Olimpija manj kot 24 ur po zmagi pri prvakih nad ekipo, ki jo je kot zadnja premagala

Hokejisti HK Olimpija, ki so v petek na Solnograškem premagali prvaka in se vrnili na prvo mesto IceHL, bodo po štirih zaporednih gostovanjih ob 18. uri igrali na domačem ledu. V Tivoliju bo gostoval tekmec, ki je kot zadnji uspel premagati ljubljansko zasedbo Innsbruck. Zmaji so se s Tirolci pomerili pred tremi tedni v Tivoliju in v podaljšku izgubili (6:7), nato pa nanizali pet zmag. Po večerni tekmi sledi reprezentančni premor, na katerem bo sodelovalo več članov ljubljanske zasedbe, zeleno-beli tabor pa se bo v tekmovalni ritem lige ICE vrnil 12. novembra na gostovanju pri Pustertalu Roka Tičarja, ki je odlično začel sezono.