ICEHL, 1. in 2. november

Olimpija manj kot 24 ur po zmagi pri prvakih nad ekipo, ki jo je kot zadnja premagala

HK Olimpija Linz | Olimpija gosti Innsbruck, ki jo je pred tremi tedni v Tivoliju premagal v podaljšku. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija gosti Innsbruck, ki jo je pred tremi tedni v Tivoliju premagal v podaljšku.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija, ki so v petek na Solnograškem premagali prvaka in se vrnili na prvo mesto IceHL, bodo po štirih zaporednih gostovanjih ob 18. uri igrali na domačem ledu. V Tivoliju bo gostoval tekmec, ki je kot zadnji uspel premagati ljubljansko zasedbo Innsbruck. Zmaji so se s Tirolci pomerili pred tremi tedni v Tivoliju in v podaljšku izgubili (6:7), nato pa nanizali pet zmag. Po večerni tekmi sledi reprezentančni premor, na katerem bo sodelovalo več članov ljubljanske zasedbe, zeleno-beli tabor pa se bo v tekmovalni ritem lige ICE vrnil 12. novembra na gostovanju pri Pustertalu Roka Tičarja, ki je odlično začel sezono.

ICEHL, 1. in 2. november

Lestvica:

