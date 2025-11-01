Španka Bucsa in Kanadčanka Mboko v finalu Hongkonga

Španka Cristina Bucsa in Kanadčanka Victoria Mboko bosta igrali v finalu teniškega turnirja WTA v Hongkongu (236.415 evrov nagradnega sklada. Prva je s 6:3 in 6:1 v polfinalu gladko izločila Mayo Joint, peto nosilko iz Avstralije. Tretja igralka turnirja Mboko je z več dela s 2:6, 6:3 in 6:2 premagala Leylah Fernandez, drugo nosilko iz Kanade.

V Moldaviji rojena Cristina Bucsa, ki od leta 2015 igra za Španijo, bo prvič igrala za turnirski naslov WTA. V četrtfinalu sedemindvajsetletnici ni bilo treba igrati, ker je prva nosilka Belinda Bencic že pred tekmo zaradi poškodbe dvoboj odpovedala.

Tudi 19-leta Victoria Mboko, katere starši so iz Demokratične republike Kongo pribežali v Kanado, ko je bila stara dva meseca, ni odigrala celotnega polfinalnega dvoboja proti Rusinji Ani Kalinski. Šesta nosilka je po vodstvu tekmice s 6:1 in 3:1 partijo predala. Mboko je avgusta letos osvojila svoj prvi turnir WTA, ko je v finalu kanadskega odprtega prvenstva ugnala Japonko Naomi Osako.

Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):

- polfinale:

Cristina Bucsa (Špa) : Maya Joint (Avs/5) 6:3, 6:1;

Victoria Mboko (Kan/3) : Leylah Fernandez (Kan/2) 2:6, 6:3, 6:2.

Preberite še: