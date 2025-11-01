Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
1. 11. 2025,
12.09

Victoria Mboko Cristina Bucsa teniški globus

Sobota, 1. 11. 2025, 12.09

1 ura, 22 minut

Teniški globus, 1. november 2025

Španka Bucsa in Kanadčanka Mboko v finalu Hongkonga

STA

Cristina Bucsa | Španska teniška igralka Cristina Bucsa bo prvič igrala za turnirski naslov WTA. | Foto Guliverimage

Španska teniška igralka Cristina Bucsa bo prvič igrala za turnirski naslov WTA.

Foto: Guliverimage

Španka Cristina Bucsa in Kanadčanka Victoria Mboko bosta igrali v finalu teniškega turnirja WTA v Hongkongu (236.415 evrov nagradnega sklada. Prva je s 6:3 in 6:1 v polfinalu gladko izločila Mayo Joint, peto nosilko iz Avstralije. Tretja igralka turnirja Mboko je z več dela s 2:6, 6:3 in 6:2 premagala Leylah Fernandez, drugo nosilko iz Kanade.

V Moldaviji rojena Cristina Bucsa, ki od leta 2015 igra za Španijo, bo prvič igrala za turnirski naslov WTA. V četrtfinalu sedemindvajsetletnici ni bilo treba igrati, ker je prva nosilka Belinda Bencic že pred tekmo zaradi poškodbe dvoboj odpovedala.

Tudi 19-leta Victoria Mboko, katere starši so iz Demokratične republike Kongo pribežali v Kanado, ko je bila stara dva meseca, ni odigrala celotnega polfinalnega dvoboja proti Rusinji Ani Kalinski. Šesta nosilka je po vodstvu tekmice s 6:1 in 3:1 partijo predala. Mboko je avgusta letos osvojila svoj prvi turnir WTA, ko je v finalu kanadskega odprtega prvenstva ugnala Japonko Naomi Osako.

Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):
- polfinale:
Cristina Bucsa (Špa) : Maya Joint (Avs/5) 6:3, 6:1;
Victoria Mboko (Kan/3) : Leylah Fernandez (Kan/2) 2:6, 6:3, 6:2.

