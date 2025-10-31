Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
31. 10. 2025,
9.37

Osveženo pred

16 ur, 38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak Barcelona Real Madrid tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva špansko prvenstvo La Liga

Petek, 31. 10. 2025, 9.37

16 ur, 38 minut

Špansko prvenstvo, 11. krog

Oblak proti Sevilli, nove težave za Barcelono

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jan Oblak | Jan Oblak bo z Atletico Madridom gostil Sevillo. | Foto Reuters

Jan Oblak bo z Atletico Madridom gostil Sevillo.

Foto: Reuters

V enajstem krogu španske la lige bo Atletico Madrid Jana Oblaka v soboto gostil Sevillo. Zasedba Diega Simeoneja je v domačem prvenstvu na zadnjih dveh tekmah dvakrat zmagala, za vodilnim Real Madridom pa zaostaja osem točk. Vodilna ekipa prvenstva, ki je v prejšnjem krogu dobila el clasico, bo v soboto zvečer gostila Valencio.

Barcelona, ki po el clasicu za Realom na lestvici zaostaja pet točk, bo v nedeljo na domačem terenu pričakala Elche. Blaugrana je za nameček po zadnjem porazu ostala še brez Pedrija, ki bo moral zaradi težav s stegensko mišico počivati tri do štiri tedne. Barcelona ima s Pedrijem na seznamu poškodovanih osem igralcev. Najdlje bo odsoten Gavi, ki naj bi se ekipi pridružil februarja prihodnje leto, vratarja Marc-Andre ter Stegen in Joan Garcia imata težave s hrbtom oziroma meniskusom, Raphinha in Robert Lewandowski manjkata zaradi načetih mišic, odsotna pa sta tudi Dani Olmo in Andreas Christensen.

Pedri, Barcelona
Sportal Nove težave za Katalonce

Špansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 31. oktober:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

Lestvica:

Najboljši strelci :

11 – Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico),  Eyong (Levante)
– Vinicius Jr. (Real), Muriqi (Mallorca)
– Buchanan (Villareal), Budimir (Osasuna), Cucho Hernandez (Betis), De Frutos (Rayo Vallecano), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Romero (Levante), Silva (Elche), Torres (Barcelona)
...

 
Lamine Yamal Vinicius Jr.
Sportal Nizozemski vezist opozarja: Pri Realu so prestopili mejo
Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak Barcelona Real Madrid tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva špansko prvenstvo La Liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.