Oblak proti Sevilli, nove težave za Barcelono

V enajstem krogu španske la lige bo Atletico Madrid Jana Oblaka v soboto gostil Sevillo. Zasedba Diega Simeoneja je v domačem prvenstvu na zadnjih dveh tekmah dvakrat zmagala, za vodilnim Real Madridom pa zaostaja osem točk. Vodilna ekipa prvenstva, ki je v prejšnjem krogu dobila el clasico, bo v soboto zvečer gostila Valencio.

Barcelona, ki po el clasicu za Realom na lestvici zaostaja pet točk, bo v nedeljo na domačem terenu pričakala Elche. Blaugrana je za nameček po zadnjem porazu ostala še brez Pedrija, ki bo moral zaradi težav s stegensko mišico počivati tri do štiri tedne. Barcelona ima s Pedrijem na seznamu poškodovanih osem igralcev. Najdlje bo odsoten Gavi, ki naj bi se ekipi pridružil februarja prihodnje leto, vratarja Marc-Andre ter Stegen in Joan Garcia imata težave s hrbtom oziroma meniskusom, Raphinha in Robert Lewandowski manjkata zaradi načetih mišic, odsotna pa sta tudi Dani Olmo in Andreas Christensen.

