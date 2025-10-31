Petek, 31. 10. 2025, 9.37
16 ur, 38 minut
Špansko prvenstvo, 11. krog
Oblak proti Sevilli, nove težave za Barcelono
V enajstem krogu španske la lige bo Atletico Madrid Jana Oblaka v soboto gostil Sevillo. Zasedba Diega Simeoneja je v domačem prvenstvu na zadnjih dveh tekmah dvakrat zmagala, za vodilnim Real Madridom pa zaostaja osem točk. Vodilna ekipa prvenstva, ki je v prejšnjem krogu dobila el clasico, bo v soboto zvečer gostila Valencio.
Barcelona, ki po el clasicu za Realom na lestvici zaostaja pet točk, bo v nedeljo na domačem terenu pričakala Elche. Blaugrana je za nameček po zadnjem porazu ostala še brez Pedrija, ki bo moral zaradi težav s stegensko mišico počivati tri do štiri tedne. Barcelona ima s Pedrijem na seznamu poškodovanih osem igralcev. Najdlje bo odsoten Gavi, ki naj bi se ekipi pridružil februarja prihodnje leto, vratarja Marc-Andre ter Stegen in Joan Garcia imata težave s hrbtom oziroma meniskusom, Raphinha in Robert Lewandowski manjkata zaradi načetih mišic, odsotna pa sta tudi Dani Olmo in Andreas Christensen.
Špansko prvenstvo, 11. krog:
Petek, 31. oktober:
Sobota, 1. november:
Nedelja, 2. november:
Ponedeljek, 3. november:
Lestvica:
Najboljši strelci :
11 – Mbappe (Real)
6 – Alvarez (Atletico), Eyong (Levante)
5 – Vinicius Jr. (Real), Muriqi (Mallorca)
4 – Buchanan (Villareal), Budimir (Osasuna), Cucho Hernandez (Betis), De Frutos (Rayo Vallecano), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Romero (Levante), Silva (Elche), Torres (Barcelona)
...