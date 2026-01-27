Težave na jadranskem otoku, ki ga želi imeti družina Trump

Več kot 40 okoljskih organizacij močno pritiska na albansko vlado naj ustavi velik projekt na albanskem otoku Sazan, ki ga želita Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner spremeniti v luksuzno letovišče za ultra bogate posameznike.

Jared Kushner in njegova žena Ivanka Trump sta lani v javnosti dvignila veliko prahu, ko sta razkrila načrte za pozidavo nenaseljenega otoka Sazan v Jadranskem morju v turistično destinacijo za elito. Načrte, da bi Affinity Global Development posegel v naravni rezervat in ga pozidal, je januarja lani podprl albanski premier Edi Rama.

Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner imata smele nepremičninske načrte v Sredozemlju. Foto: Guliverimage Ivanka Trump je ob predstavitvi projekta razkrila, da bo z letoviščem upravljala švicarska družba Aman Resort, ki je v lasti ruskega poslovneža Vladislava Doronina.

Za to in podobna letovišča sprejeli sporni zakon

Letovišče bo po besedah Ivanke Trump zelo sodobno, pri čemer naj bi upoštevali teren in vegetacijo. "Ne bo le lepa steklena škatla. Seveda si želimo stekla in da ko pogledaš iz letovišča, vidiš čudovito modro morje. Ampak sprašujemo se, kako to narediti na način, ki ne bo preveč generičen, da ne zapravimo priložnosti za ustvarjanje nečesa novega," je pojasnila.

Na otoku je dolgo delovala le vojaška baza. Foto: Guliverimage Projekt naj bi bil vreden približno 1,4 milijarde evrov, omogočil pa ga je zloglasni albanski zakon 21/2024, ki dovoljuje gradnjo petzvezdičnih hotelov kjerkoli v državi, vključno z zavarovanimi naravnimi območji.

Sazan, kjer je nekoč delovala vojaška baza, je eden zadnjih nepozidanih otokov v Sredozemlju – obdan z morskim narodnim parkom Karaburun–Sazan in je ključno zatočišče za nekatere najbolj ogrožene morske vrste na svetu.

Ramo in Ivanko Trump videli na večerji

V pismu Rami in ministru za okolje Sofjanu Jaupaju je skupina okoljskih organizacij iz 28 različnih evropskih držav pozvala vlado, naj ustavi vsako odločitev, ki bi prispevala k nadaljevanju projekta. To se je zgodilo le teden dni po tem, ko so Ivanko Trump in skupino arhitektov opazili na večerji z albanskim premierjem Ramo, poroča Euronews.

Albanski premier Edi Rama Foto: Reuters

Otok pribežališče redki vrsti tjulnjev

Skupine, kot sta Zaščita in ohranjanje naravnega okolja v Albaniji (PPNEA) in Sredozemski center za spremljanje okolja (MedCEM), opozarjajo, da bi predlagani projekt prizadel 45 hektarjev rezervata na Sazanu, kar vzbuja "resne pomisleke" glede njegovega vpliva na okolje.

"Gradnja luksuznega letovišča z obsežnimi infrastrukturnimi posegi, kot so pristanišče, ceste, električni, vodovodni in kanalizacijski sistemi, predstavlja resno grožnjo tem občutljivim habitatom," piše v pismu.

"Takšni posegi prinašajo hrup, umetno razsvetljavo in onesnaženje, kar lahko odžene divje živali s kritičnih območij, vključno z obalnimi jamami, ki so bistvene za preživetje sredozemske medvedke, redke vrste tjulnja."

V pismu okoljevarstvene organizacije opozarjajo še, da sta projekt in njegova odobritev v "neposrednem nasprotju" z zavezami Albanije v okviru procesa pridružitve Evropski uniji.

Opozorilo okoljevarstvenikov sicer v javnosti odmeva le nekaj dni po tem, ko se je Albanija pridružila Trumpovemu novoustanovljenemu "Odboru za mir", za katerega ameriški predsednik trdi, da bo ustvaril varnejšo prihodnost za svet, večina diplomatov pa opozarja, da gre za poskus spodkopavanja avtoritete Združenih narodov.