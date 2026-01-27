Simon Ammann ne bo nastopil na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo. Švica je objavila skakalno zasedbo, v kateri za 44-letno legendo ni bilo prostora. Glavni trener Bine Norčič je zadnjo vozovnico podelil 19-letnemu Felixu Trunzu.

V ekipi sta bila pričakovano Gregor Deschwanden in Sandro Hauswirth, tretje mesto pa je pripadlo mlajšemu tekmecu Felixu Trunzu, je odločitev na novinarski konferenci predstavil glavni trener Švicarjev Bine Norčič.

Rekord, ki ga ne bo dočakal: osme igre bi bile zgodovinske

Simon Ammann je bil do zdaj na olimpijskih igrah sedemkrat, v karieri pa je štirikrat postal olimpijski prvak – po dve zlati medalji je osvojil v Salt Lake Cityju 2002 in Vancouvru 2010.

Če bi odpotoval v Italijo, bi se po številu nastopov na zimskih olimpijskih igrah izenačil z rekordom, ki si ga delita Noriaki Kasai in Claudia Pechstein (po osem udeležb).