Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Torek,
27. 1. 2026,
20.19

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Simon Ammann

Torek, 27. 1. 2026, 20.19

8 minut

Simonu Ammannu iz rok spolzel rekord: ostal je brez olimpijskih iger

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Simon Ammann | Simon Ammann ne bo nastopil na zimskih olimpijskih igrah. | Foto Guliverimage

Simon Ammann ne bo nastopil na zimskih olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Simon Ammann ne bo nastopil na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo. Švica je objavila skakalno zasedbo, v kateri za 44-letno legendo ni bilo prostora. Glavni trener Bine Norčič je zadnjo vozovnico podelil 19-letnemu Felixu Trunzu.

V ekipi sta bila pričakovano Gregor Deschwanden in Sandro Hauswirth, tretje mesto pa je pripadlo mlajšemu tekmecu Felixu Trunzu, je odločitev na novinarski konferenci predstavil glavni trener Švicarjev Bine Norčič.

Rekord, ki ga ne bo dočakal: osme igre bi bile zgodovinske

Simon Ammann je bil do zdaj na olimpijskih igrah sedemkrat, v karieri pa je štirikrat postal olimpijski prvak – po dve zlati medalji je osvojil v Salt Lake Cityju 2002 in Vancouvru 2010.

Če bi odpotoval v Italijo, bi se po številu nastopov na zimskih olimpijskih igrah izenačil z rekordom, ki si ga delita Noriaki Kasai in Claudia Pechstein (po osem udeležb).

Halvor Egner Granerud
Sportal Udarec za velikana skokov: Granerud ostal brez olimpijskih iger
Sebastian Samuelsson
Sportal Hude obtožbe iz ust švedskega biatlonca
Dawid Kubacki
Sportal Bronast iz Pekinga brez OI: Odločitev sprejemam mirno, trenerju nisem dal močnih argumentov ...
ZOI Chamonix 1924
Sportal Dan, ko so se rodile zimske olimpijske igre
Cortina
Sportal Slovenski navijači kupili že tri tisoč vstopnic
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Simon Ammann
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.