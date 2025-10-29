Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sreda,
29. 10. 2025,
12.07

1 ura, 29 minut

Francosko prvenstvo, 10. krog

Nadaljuje se oster boj za vrh

Š. L.

PSG ima na vrhu točko prednosti pred Lensom.

PSG ima na vrhu točko prednosti pred Lensom.

Foto: Reuters

Danes bodo na sporedu vse tekme desetega kroga francoskega nogometnega prvenstva. Vodilni PSG se bo mudil pri Lorientu, drugi Lens pa se bo pomeril z zadnjim Metzom. Marseille se bo srečal z Angersom, Lyon pa bo nove točke iskal na gostovanju pri ekipi Parisa.

Francosko prvenstvo, 10. krog:

Sreda, 29. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

- Panichelli (Strasbourg), 
7 - Greenwood (Marseille),
5 - Fati (Monaco), Diop (Nica), 
4 - Barcola (PSG), Del Castillo (Brest),  Haraldsson (Lille), Igamane (Lille), Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Magri (Toulouse)

...

 
Dani Alves
Nekdanji nogometaš Dani Alves je postal pridigar
PSG francosko prvenstvo Ligue 1 tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
