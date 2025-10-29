Sreda, 29. 10. 2025, 12.07
1 ura, 29 minut
Francosko prvenstvo, 10. krog
Nadaljuje se oster boj za vrh
Danes bodo na sporedu vse tekme desetega kroga francoskega nogometnega prvenstva. Vodilni PSG se bo mudil pri Lorientu, drugi Lens pa se bo pomeril z zadnjim Metzom. Marseille se bo srečal z Angersom, Lyon pa bo nove točke iskal na gostovanju pri ekipi Parisa.
Francosko prvenstvo, 10. krog:
Sreda, 29. oktober:
Lestvica:
Najboljši strelci:
8 - Panichelli (Strasbourg),
7 - Greenwood (Marseille),
5 - Fati (Monaco), Diop (Nica),
4 - Barcola (PSG), Del Castillo (Brest), Haraldsson (Lille), Igamane (Lille), Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Magri (Toulouse)
...