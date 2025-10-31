Policija v času praznikov, ko je pričakovati večjo gnečo na cestah in pokopališčih, poziva k skrbi za varnost. Ob obisku pokopališč je treba paziti na svoje predmete, ob odhodu od doma pa zavarovati svoje nepremičnine, svetujejo. Za obisk pokopališč predlagajo uporabo javnega prevoza.

Ob obisku pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, odsvetujejo, da so denarnice, mobiteli in drugi vredni predmeti v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov pa jih je treba imeti ves čas na očeh in ne smejo ostati brez nadzora.

Kdor se na pokopališče pripelje z avtomobilom, naj se ob odhodu s parkirišča prepriča, da v avtu ni pustil torbice, aktovke, denarnice ali telefona na vidnem mestu. Preden zapusti avto, naj preveri, ali so vsa okna in vrata zaprta, avto in prtljažnik zaklenjena in da je vklopljena alarmna naprava. Odsvetujejo parkiranje v neosvetljenih ulicah in parkiriščih.

Kaj je pomembno?

Na pot se je treba podati pravočasno, dosledno upoštevati cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini pokopališč, pa tudi navodila policistov in redarjev. Še pred odhodom se je treba pozanimati o stanju in prevoznosti cest. Ob morebitnih zastojih svetujejo strpnost in ohranjanje ustrezne varnostne razdalje.

Med prazniki velja odredba o omejitvi prometa na cestah, zato bo danes, v soboto in nedeljo med 8. in 22. uro veljala prepoved prometa za tovorna vozila in skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, pa tudi za traktorje, motokultivatorje, delovne stroje in vprežna vozila na cestah.

Kdor bo odšel na pot v sosednje države, naj pred odhodom preveri stanje na mejnih prehodih in veljavnost svojih potovalnih dokumentov. Zaradi dogajanj v širši regiji in morebitnih varnostnih tveganj je uveden začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko.

Pomembno: zavarujte prostore in imetje

Nadalje je pomembno ustrezno zavarovati svoje prostore in imetje ter vzpostaviti občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo navzoč. Vrednejše predmete je treba shraniti v primerne sefe ali blagajne.

Kdor bo kljub nasvetom žrtev kaznivega dejanja ali bo opazil storilca, naj o tem takoj obvesti policijo na telefonsko številko 113 ali pokliče na najbližjo policijsko postajo.

Policija tiste, ki bodo na današnjo noč čarovnic v različnih maskah, opozarja, da med vožnjo v cestnem prometu vozniki ne smejo nositi mask. Predpisana globa za voznika, ki opremo ali naprave uporablja tako, da bi se lahko poslabšalo njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, je 250 evrov in tri kazenske točke. Voznike pozivajo tudi, naj za volan ne sedejo pod vplivom alkohola. Na prireditvah svetujejo skrb za lastno varnost in varnost svojega imetja.