Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Evropski Avto leta

Evropski avtomobil leta: le eden med sedmimi ni evropskega porekla #foto

izbor Evropski avto léta | 35 finalistov letošnjega izbora Evropski avto leta. | Foto COTY

35 finalistov letošnjega izbora Evropski avto leta.

Foto: COTY

V finale za izbor Evropski avto leta se je uvrstila zanimiva sedmerica avtomobilov, med katerimi le eden ni evropskega porekla.

Med letošnje finaliste za zmago v izboru Evropski avto leta so se uvrstili citroen C5 aircross. dacia bigster, fiat grande panda, kia EV4, mercedes-benz CLA, renault 4 in škoda elroq. Teh sedem avtomobilov se bo potegovalo za prestižni naslov, ki je na prejšnjem izboru pripadel renaultu 5. Skupno je bilo v izboru 35 kandidatov.

Sedem avtomobilov predstavlja zanimiv nabor, kjer prevladujejo velikoserijski avtomobili, premijski segment pa ima le enega predstavnika. Trije finalisti so izključno električni, le eden med sedmimi pa električnega pogona ne nudi (bigster). Ostali trije nudijo kombinacijo električnega ali hibridnega pogona. Pet od sedmih je križancev oziroma športnih terencev.

Zmagovalec izbora bo znan 9. januarja prihodnje leto. V vmesnem obdobju bo spet potekal tudi izbor Slovenski avto leta, kjer pa je v zadnjem izboru slavil škoda superb.

Finalisti izbora:

Citroen C5 aicross | Foto: Citroën Foto: Citroën Dacia bigster | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Fiat grande panda | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Kia EV4 | Foto: Kia Foto: Kia Mercedes CLA | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Škoda elroq | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Renault 4 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

