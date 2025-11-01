Evropski avtomobil leta: le eden med sedmimi ni evropskega porekla #foto

V finale za izbor Evropski avto leta se je uvrstila zanimiva sedmerica avtomobilov, med katerimi le eden ni evropskega porekla.

Med letošnje finaliste za zmago v izboru Evropski avto leta so se uvrstili citroen C5 aircross. dacia bigster, fiat grande panda, kia EV4, mercedes-benz CLA, renault 4 in škoda elroq. Teh sedem avtomobilov se bo potegovalo za prestižni naslov, ki je na prejšnjem izboru pripadel renaultu 5. Skupno je bilo v izboru 35 kandidatov.

Sedem avtomobilov predstavlja zanimiv nabor, kjer prevladujejo velikoserijski avtomobili, premijski segment pa ima le enega predstavnika. Trije finalisti so izključno električni, le eden med sedmimi pa električnega pogona ne nudi (bigster). Ostali trije nudijo kombinacijo električnega ali hibridnega pogona. Pet od sedmih je križancev oziroma športnih terencev.

Zmagovalec izbora bo znan 9. januarja prihodnje leto. V vmesnem obdobju bo spet potekal tudi izbor Slovenski avto leta, kjer pa je v zadnjem izboru slavil škoda superb.

Finalisti izbora:

