Ranjeni Maribor v Stožicah pri največji senzaciji sezone

Po pestrem pokalnem dogajanju med tednom, v katerem je najbolj odmeval izpad Maribora proti drugoligašu Brinje, čaka vijolice novo zahtevno gostovanje. V sobotnem derbiju 14. kroga bodo v Stožicah gostovali pri najbolj vročem prvoligašu Bravu, nato pa se bo vodilno Celje v generalki za varšavsko Legio spopadlo z Aluminijem. Nedelja prinaša poslastico med Koprom in Olimpijo, ki bo zelo čustvena za Zorana Zeljkovića, ter spopad Primorja in Radomelj. Zadnjeuvrščene Domžale bodo v ponedeljek gostile Muro.

Bitka za drugo mesto v Stožicah

Na dan mrtvih, slovenski državni praznik, ki se v spomin na umrle praznuje 1. novembra, se bosta na sončni strani Alp odigrali uvodni tekmi 14. kroga Prve lige Telemach. Začelo se bo udarno, z neposrednim spopadom za drugo mesto, ki bo potekal v Stožicah. Na derbiju kroga pa v vlogi gostiteljev ne bo Olimpija, ampak Bravo, trenutno najbolj vroča slovenska ekipa. Prisega na moč mlajših, hkrati pa ponuja priložnost številnim nogometašem, ki niso uresničili sanj v drugačnih klubskih okoljih. Do izjemnih rezultatov jih je v zadnjih mesecih popeljal Aleš Arnol, mlad trener, ki neprekinjeno vodi klub v 1. SNL najdlje izmed vseh aktualnih strategov.

Maribor je na 12 prvoligaških gostovanjih kar osemkrat premagal Bravo, izgubil pa le dvakrat. V Stožicah je nazadnje proti Bravu gostoval 13. aprila, dvoboj se je končal z 1:1. Takrat je Maribor še vodil Boštjan Cesar, nato pa je pri vijolicah sledilo kar nekaj trenerskih menjav. Bravo pa vedno vodi Aleš Arnol. Foto: Jure Banfi

Mladi ljubljanski klub gleda v hrbet le Celju, tokrat pa bo v neposrednem spopadu za drugo mesto skušal pokvariti načrte Mariboru. Ta je v tej sezoni v Stožicah že doživel boleč poraz. Z Olimpijo je izgubil večni derbi (0:1), takrat pa je vijolice vodil Radovan Karanović, ki je bil le začasni trener. To vlogo je opravljal kar dvakrat, nazadnje pa ga je nasledil Feđa Dudić, ki pa za zdaj ne more biti zadovoljen z opravljenim. V prvenstvu je resda nanizal nekaj všečnih predstav, ki pa niso vselej prinesle želenega rezultata. Navijače je najbolj spravil v slabo voljo z izpadom v 1/16 finala pokala proti drugoligašu Brinje Grosuplje, nov rezultatski neuspeh pa bi lahko poskrbel za nove strese.

Trener najtrofejnejšega slovenskega kluba, ki je v zadnjih petih letih osvojil le eno lovoriko, je v zimskem premoru napovedal občutno prevetritev kadra. Kratek počitek, Maribor je bil v pokalu na delu dan za Bravom, ne gre na roko vijolicam. Bravo je nazadnje izgubil pred več kot dvema mesecema. Zgodilo se je 24. avgusta proti Celju (0:5) v Stožicah.

Generalka Celja za evropski spektakel z Legio

Celjani so prejšnji teden dočakali tudi to. Prvič so izgubili v državnem prvenstvu. Praznih rok so ostali v Murski Soboti (1:2), tako da ne bo nič od drznega cilja Alberta Riere, ki je skušal osvojiti naslov v 1. SNL brez poraza. Imajo pa Celjani še vedno varno prednost, odlično pa jim gre tudi v Evropi, kjer raste vročica pred četrtkovim spektaklom.

Prihaja varšavska Legia s Petrom Stojanovićem in veliko navijači, Celjani pa bodo skušali narediti vse, da bi z dobrim rezultatom proti Kidričanom ohranili dobro vzdušje pred spopadom s poljskim velikanom. V goste prihaja Aluminij, vratar Matjaž Rozman pa bo prvič branil na stadionu Z'dežele kot član gostujoče ekipe po nepozabnih letih, v katerih je s Celjani osvojil tri lovorike in se vpisal med klubske ikone.

Celjani so v 5. krogu premagali Aluminij v gosteh s 3:2, a dolgo časa nevarno živeli. Šumari so po 32 minutah vodili po že z 2:0, a je v drugem polčasu le sledil preobrat. Celjani so jih pozneje v prvenstvu priredili še nekaj, zlasti v Ajdovščini in Kopru. Na roko jim je šla široka klop, velik izbor kakovostnih igralcev. Proti Aluminiju (3:2) je Celjanom zmago v 82. minuti zagotovil Hrvat Ivica Vidović. Foto: Jure Banfi

Najboljši strelec 1. SNL Franko Kovačević, ki je strelsko formo dokazal tudi med tednom v pokalu, kjer so Celjani zlahka izločili Makole, bo skušal biti uspešen tudi proti Aluminiju. Gostje prihajajo v knežje mesto polni optimizma, trener Jura Arsić verjame, da varovancem ne bo manjkalo motivacije. Statistika govori v prid Kidričanom, ki so na zadnjih dveh gostovanjih v Celju ostali neporaženi, osvojili pa kar štiri točke (3:1 in 2:2). "Zavedamo se, od kod nam preti največja nevarnost, a če bomo mi stoodstotni, jih lahko presenetimo," dodaja izkušeni vratar Rozman.

Aluminij je med tednom v pokalu v Žireh zmagal z visokih 6:1. Žreb pokala jim je naklonjen, tako da bi lahko na prvega prvoligaškega naleteli šele v polfinalu. Povsem drugače je s Celjani, ki se bodo v osmini finala v pokalu udarili z Olimpijo.

Zoran Zeljković bo prvič vodil Koper proti Olimpiji po tem, ko je lani zapustil zmaje. Foto: Ana Kovač

Primorje bo skušalo v nedeljo prvič premagati doma Radomlje v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Domžale so v zadnjem krogu presenetile Olimpijo v Stožicah, Mura pa je kot prva v tej sezoni premagala Celjane. Ponedeljek torej obeta spopad klubov s spodnjega dela lestvice, ki sta v 13. kroga poskrbela za odmevni presenečenji. Foto: Filip Barbalić

