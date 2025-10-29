Nova nesreča na primorski avtocesti, obvoz po regionalni cesti

Po odstranitvi posledic prometne nesreče in ponovnem odprtju primorske avtoceste promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani spet poteka po obeh prometnih pasovih. Se je pa prometna nesreča nekaj pred 22. uro zgoila na odseku med počivališčem Ravbarkomanda in Uncem proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Zaradi tega je nastal zastoj, ki se vleče od počivališča Studenec do Unca.

Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Razdrto–Postojna–Unec.

Že pred tem je bila primorska avtocesta dalj časa zaprta:

✅ Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, promet ponovno poteka po obeh pasovih pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Ostal je daljši zastoj, za osebna vozila možen obvoz po cestah Postojna–Planina–Logatec in Unec–Laze–Logatec. https://t.co/2tLTXdgNOg — Promet.si (@promet_si) October 29, 2025

