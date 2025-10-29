Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., Sa. B.

Nova nesreča na primorski avtocesti, obvoz po regionalni cesti

Zvečer se je zgodila nova prometna nesreča.

Zvečer se je zgodila nova prometna nesreča.

Foto: promet.si

Po odstranitvi posledic prometne nesreče in ponovnem odprtju primorske avtoceste promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani spet poteka po obeh prometnih pasovih. Se je pa prometna nesreča nekaj pred 22. uro zgoila na odseku med počivališčem Ravbarkomanda in Uncem proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Zaradi tega je nastal zastoj, ki se vleče od počivališča Studenec do Unca.

Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Razdrto–Postojna–Unec.

Že pred tem je bila primorska avtocesta dalj časa zaprta: 

Stanje na cestah:

Prometne informacije:

