Se je začelo? Novo iz Kitajske, cena bo mamljiva.

Geely in nova znamka Radar Auto

Medtem ko so danes električna vozila vsaj deset tisoč evrov dražja od primerljivih različic s termičnimi motorji, so na Kitajskem začeli izdelovati električni “pick up” s ceno pod 25 tisočaki.

Radar Auto je nova znamka vse bolj vplivnega kitajskega avtomobilskega podjetja Geely, ki je izdelal 5,2 metra dolg električni poltovornjak z nadvse ugodno začetno ceno - na Kitajskem bo model RD6 na voljo za manj kot 25 tisoč evrov. Podatkov o morebitnih mednarodnih apetitih te znamke še ni.

Družbo Geely poznamo tako kot lastnika Volva kot tudi novega tehničnega partnerja Renaulta pri izdelavi klasičnih bencinskih motorjev. Geely pa ima tudi novo znamko Radar Auto, ki je začela izdelovati električni poltovornjak. Ta stavi na dostopno ceno in svojo velikost, manj pa na resne izvencesten delovne naloge.

Dlje kot do plaže izven cest ne bo šlo, saj ima vozilo pogon le na zadnji kolesi. Foto: Radar Auto

Nosilnost 450 kilogramov, a le zadnji pogon

Model RD6 bo namreč na voljo le s pogonom na zadnji kolesi. Pri Radarju z njim ciljajo predvsem na mlajše kupce, ki jih bo zanima videz poltovornjaka, kot pa njegove zmogljivosti na resnem terenu. Moč pogona je sicer 200 kilovatov.

Poltovornjak izhaja z Geelyjeve namenske električne platforme SEA EV. Dolg je 5,2 metra, širok 1,9 metra in ima 3,1 metra medosne razdalje.

Prostornina kesona znaša 1.200 litrov, ob tem pa se dodatni prtljažnik “frunk” s 70 litri prostornine nahaja še v sprednjem delu vozila. Nosilnost je 450 kilogramov, glede vleke pa podatkov za zdaj še ni.

Cene primerljive z dizelskimi “pick upi”

Kupci bodo lahko izbirali tri velikosti baterij in sicer 63, 86 in tudi 100 kilovatnih ur. Največja moč polnjenja bo 120 kilovatov. Pri največji bateriji bo doseg po kitajskem merilnem standardu znašal do 632 kilometrov. Ta različica se bo začela pri 37 tisočakih, cena osnovnega s skoraj pol manjšo baterijo bo 24.500 evrov.

Cene so torej primerljive z današnjimi klasičnimi poltovornjaki z dizelskimi motorji, kar je za svet električnih vozil trenutno še prej velika izjema kot pravilo.

Podatkov o morebitni mednarodni širitvi nove znamke še ni. Foto: Radar Auto

Keson ima 1.200 litrov prostornine. Foto: Radar Auto