Kitajci že v Sloveniji: prvi servis šele po 100 tisoč kilometrih #video

Slovenijo je obiskal koncept kitajske avtomobilske znamke Aiways, ki v serijski obliki prihaja naslednjo pomlad. Električni U6 je moderni kupejevsko naravnani SUV, ki ima od 300 do 400 kilometrov dosega, poudarek na elektroniki in prostorskem izkoristku ter tudi na zgledni ceni pod 50 tisočaki.

Tole je resda šele koncept, toa aiways U6 bo dolg 4,8 metra, širok bo 1,88 metra, medosje meri 2,8 metra. Foto: Gregor Pavšič Kdor je bil na letošnji avtomobilski razstavi v Parizu, je tam lahko ugotovil: kitajski proizvajalci vse bolj glasno trkajo na evropska vrata in tudi sprejemanje kitajskih znamk v Evropi, še posebej pri povsem električnih vozilih, je vse bolj spodbudno. Dobri prostorski izkoristki, za evropske razmere zelo napredna elektronika v vozilih – ta je v resnici veliko bližje Tesli kot tradicionalnim znamkam – in ugodna cena so tisti aduti, ki poleg precej futuristične zunanjosti odlikujejo tudi znamko Aiways.

Aiwaysi so cenejši od vozil MG, prvi prodajni salon je v Ljubljani

V Sloveniji smo v zadnjih letih pobližje spoznali znamko MG, ki ima tudi nekatere vezi z Volkswagnom in bo zdaj v Sloveniji prodajala tudi klasične bencinsko gnane modele, Aiways pa je na drugi strani znamka brez bremena tradicije. Stara je komaj pet let, a že z velikimi apetiti vstopa na globalne trge.

Po Aiwaysu U5 so v Slovenijo pripeljali koncept U6 ion, ki napoveduje serijskega aiwaysa U6. Marca prihodnje leto ga lahko pričakujemo v Sloveniji, kjer bo za prodajo in servisiranje te znamke skrbelo podjetje Plan-net Avto. V Ljubljani imajo za zdaj prvi prodajni salon, v prihodnje jih po Sloveniji načrtujejo še štiri ali pet. Prihodnje leto bi radi v Sloveniji prodali okrog 30 aiwaysov.

Tako futurističnega volana v serijskemu aiwaysu U6 ne bo. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost aiwaysa U5, ki jih nekaj deset po slovenskih cestah že vozi. Foto: Gregor Pavšič

Zanimiv način zaslona pred voznikom, ki prikazuje številne zanimive parametre delovanja pogona. Med temi so na primer napetos baterije in celo vrtljaji elektromotorja. Foto: Gregor Pavšič

Tako aiways U5 kot prihodnji U6 prihajata z iste platforme. U6 bo moderna izvedba kupejevskega križanca. Čeprav bo pri enaki medosni razdalji celo nekoliko daljši, bo od U5 dražji le za dva tisočaka. To pomeni okvirno ceno 48 tisoč evrov.

V primerjavi z U5 bo U6 oblikovno bolj vpadljiv, elektronsko še bolj dovršen. Nekaj elementov koncepta prihaja tudi v serijske modele, tak primer je zanimiva rešitev upravljanja z brezstopenjskim električnim menjalnikom. Aiwaysi kajpak imajo tudi sprednji prtljažnik, ustrezna platforma omogoča tudi dober prostorski izkoristek in tako veliko prostora na zadnji klopi.

Zanimiv vtis tudi izza volana

Za volanom koncepta je hitro jasno, da je podjetje Fu Qianga in Gu Fenga dobro "prepisalo" nekatere rešitve s Teslinih avtomobilov. Volan v serijskem U6 bo resda klasičen, a avtomobil bo imel velik sredinski zaslon in še manjši (predvsem nižji in daljši) zaslon pred voznikovimi očmi. Te rešitve koncept, ki so ga iz Ljubljane naprej peljali v Italijo, še nima.

Za zagon voznik ne potrebuje pritiskov na gumb "start". Če sklepamo po modelu U5, bo mogoče večino avtomobila učinkovito prilagajati prek infozabavnega vmesnika.

Prostornost zadaj je v aiwaysih zelo zgledna, to je primer serijskega U5. Foto: Gregor Pavšič

V primerjavi s konceptom bo serijski U6 dobil en palec manjša kolesa in najbrž tudi nekoliko manj drastične aerodinamične dodatke. Na ceste prihaja spomladi. Foto: Gregor Pavšič

Solidne moči polnjenja in do 400 kilometrov dosega

Aiways U6 bo dolg 4,8 metra, širok bo 1,88 metra, medosje meri 2,8 metra. Masa avtomobila je za električni avtomobil takih dimenzij zelo zmerna, in sicer niti 1,8 tone. Prve različice bodo imele baterijo z zmogljivostjo 63 kilovatnih ur (kWh), kar po standardu WLTP obljublja do 400 kilometrov dosega. Avtomobil bo naknadno na voljo tudi z večjo baterijo. Moč polnjenja prek izmeničnega toka AC je do 11 kilovatov, pri enosmernem toku DC pa do 90 kilovatov.

Izhodiščna cena za U6 bo 48 tisoč evrov. Cena ne upošteva morebitne subvencije Eko sklada ali odbitnega DDV pri pravnih kupcih. Zanimiv podatek za prvi model U5 je bil prav zagotovo povezan s servisom. Ta je nujen šele po 100 tisoč prevoženih kilometrih, a nanje – neobvezno – lastnike kljub temu povabijo vsako leto.

Aiways ima svoj sedež v Šanghaju, tovarno pa so postavili v mestu Shangrao. Vanjo so vložili 13,3 milijarde kitajskih juanov. Tovarna ima zmogljivost do 300 tisoč izdelanih avtomobilov na leto. Aiways tudi samostojno skrbi za proizvodnjo baterij, za katere uporablja celice kitajskega CATL. Po modelih U5 in U6 so napovedali tudi že model U7, ki bo električni sedemsedežni SUV.