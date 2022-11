Včeraj na Goričkem: policisti srečali nenavadno vozilo #foto

Podjetje Peraves CZ sta na Češkem leta 2009 ustanovila Gustav Procházka in Arnold Wagner, ki je pred tem Peraves že vodil v Švici. Tam je podjetje obstajalo že leta 1987. Cilj je bila nadaljnja izdelava povsem zaprtih motociklov.

Pred šestimi leti so prenehali izdelovati model monoracerja z bencinskim motorjem. Danes električno različico poganja kar 130-kilovatni motor (173 “konjev”) z 200 njutonmetri navora. To ob masi le 676 kilogramov (brez voznika) kaže na izjemne zmogljivosti - pospešek do “stotice” je manj kot pet sekund, najvišja hitrost pa znaša celo 250 kilometrov na uro in je elektronsko omejena.

Del vozila sta tudi stranski podporni kolesi, ki jih ob zaustavljanju upravlja voznik. Foto: PU Murska Sobota

Bogato opremljen zaprt motocikel, ki pa ima zasoljeno ceno

Kapaciteta baterije znaša 28,5 kilovatne ure, kar omogoča celo do 400 kilometrov dosega. Do 80 odstotkov se baterija napolni v 3,5 ure.

Vozilo ima BMW-jev protiblokirni zavorni sistem ABS, tritočkovni varnostni pas, vzvratno kamero, usnjeno oblazinjenje, ogrevane sedeže, ogrevano vetrobransko steklo in še nekaj zanimivih sladkorčkov.

Zasoljena pa je cena, ki brez davka znaša 80 tisoč evrov. Ob naročilu je treba nakazati 40 tisočakov predplačila, na monoracerja pa kupec čaka pol leta.