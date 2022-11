Vstopil v tuje stanovanje in zaspal na kavču

Policisti so ugotovili, da je 46-letni domačin pozvonil na vrata prijavitelja, vstopil v stanovanje in zaspal na kavču. Ob prihodu policistov se je nedostojno vedel in ni upošteval ukazov, zato so zanj uporabili prisilna sredstva.

Kot so danes še sporočili s Policijske uprave Koper, mu bodo izdali plačilni nalog za več kršitev.