Slovenski junak včeraj težje zaspal, ker ga je mučila ena stvar. Zdaj živi sanje!

Žiga Jelar je prišel do velike zmage in velikega zadoščenja po vsej kalvariji, ki jo je moral prestati.

Osrednji junak slovenskega praznika v Planici na Letalnici bratov Gorišek je v petek postal Žiga Jelar, ki si ni mogel zaželeti boljšega mesta in boljše družbe za krstni skok, kot je dosegel − najvišjo stopničko odra za zmagovalce. O tovrstnem podvigu je po vseh težavah, ki jih je imel zaradi okužbe s koronavirusom, lahko le sanjal. Tik pred začetkom sezone ga je koronavirus položil v posteljo , pomoč je moral poiskati celo v bolnišnici, telesna temperatura deset dni ni padla pod 40 stopinj … Preživljal je mučne trenutke in to ravno v olimpijski sezoni. Čeprav jih ni dočakal, je ob koncu sezone prejel veliko nagrado za vložen trud na domačem terenu, pred domačimi navijači.

Ali dojemate, da je vse skupaj resnično?

Tako hitro se vse odvija … Najprej sem imel kontrolo, potem sem bil na odru, zdaj sem že tu pri vas, novinarjih. Kontrola dopinga me tam še čaka. Ko se bom ulegel v posteljo, bom zadihal in užival.

Poklon Žige Jelarja navijačem, s katerimi se je veselil premierne posamične zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Opišite zmagovalni dan. Kako je vse potekalo od jutra naprej?

Zjutraj sem naredil aktivacijo. Moram reči, da sem včeraj malo težje zaspal, ker sem želel popraviti napake, ki so me včeraj stale nekaj mest. Uspelo mi jih je odpraviti. Že s prvim skokom sem šel malo na rezervo, nato dva skoka na polno. Nisem zaviral. Poletel sem proti dnu letalnice. Res izjemno.

Žiga Jelar je bil v petek najsrečnejši med vsemi skakalci. Poletel je do krstne zmage v svetovnem pokalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Katere so bile vaše prve misli, ko ste postali zmagovalec?

V bistvu nisem vedel, da sem zmagal. Ko sem prišel skozi izhodna vrata, so mi rekli, da sem zmagal in naj grem na rame. Že drugo mesto v Oberstdorfu je poplačalo vse, kar sem prestal. Zdaj še enkrat. Dokazujem, da sem lahko zelo močan, če imam priložnost. Uživam v tem, uživam v boju, uživam v evforiji. Super.

V kakšni meri je ta zmaga slajša? Morda zato, ker sta vam družbo na odru za zmagovalce delala Peter Prevc in Anže Lanišek, slovenski orli pa ste prvič v zgodovini skočili do četverne zmage − četrti je bil namreč še Timi Zajc?

To je najslajša zmaga. Ne vem, ali je lahko še lepša. V Planici, kjer so sami moji moštveni kolegi. Tudi vreme je bilo lepo. Mislim, da je to to.

V igri je še mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. V soboto bo s kolegi iz ekipe napadal ekipno zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

V igri je še mali kristalni globus. Pred nedeljsko posamično tekmo imate 20 točk naskoka pred Timijem Zajcem in 30 pred Stefanom Kraftom.

Nekje ga imajo (smeh, op. a.). Res sem v igri, a razmišljam tako, kot sem dejal pred Planico. Moram iti s tekme na tekmo. Stvar bo prišla, kot je prišla zmaga. Upam, da se bomo veselili tukaj. Če globusa ne bom dobil, ne bom preveč žalosten, ne bo drame. Pošteno smo se borili. Tisti, ki ga bo dobil, bo najboljši.