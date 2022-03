Udarec za Planico, potreben bo razmislek glede investicije

Zgodovina v Planici na Letalnici bratov Gorišek se je ponovila. Žal neslavna. Zaletna smučina je tako kot leta 2015 podlegla premočnemu vplivu sonca, zaradi česar so morali kvalifikacije prestaviti za štiri ure. Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je izpostavil, da bo v prihodnje treba razmisliti o investiciji, o pereči temi pa se bodo pogovarjali po koncu sezone. Kapetanu slovenske reprezentance Petru Prevcu se je zdelo malce nenavadno, da se je to zgodilo ravno pri nas, predvsem pa mu je bilo žal za otroke, ki so prišli v četrtek v dolino pod Poncami in ostali brez tekmovalnega dela dneva ter videli le en trening polet.

Pred natanko sedmimi leti se je pred gledalci in skakalci razbohotila prenovljena Letalnica bratov Gorišek, ki je bila že na samem uvodu na preizkušnji. Pravzaprav zaletna smučina. Zaradi previsokih temperatur in moči sonca se je začel led topiti. Takrat niso pomagali niti kanali, ki so jih naredili, da bi voda odtekla. Ostajala je namreč v zaletni smučini. Ob pridnem delu in pomoči narave – vreme se je namreč poslabšalo – se je četrtkovo dogajanje s kvalifikacijami le lahko nadaljevalo.

In tudi danes, ko so v Planico tradicionalno pripotovali otroci iz vseh koncev Slovenije – kar 13 tisoč gledalcev je bilo v četrtek –, je prišlo do podobnih težav. Smučina ni zdržala premočnega sonca in njegovega vpliva. Kaj kmalu bi lahko prišlo do tragičnega dogodka. Avstrijski skakalec Jan Hörl je imel ogromno težav pri vožnji po zaletni smučini. V spodnjem delu ga je voda povsem zaustavila, da je z rokama pred seboj podrsal po snegu. Spretno se je ujel in preprečil najhujše.

"Smučina je začela štopati. Ko prideš z veliko hitrostjo tja in te začne zavirati, je težko."

A so bile že pri prvem trening poletu težave na smučini, kar so po koncu dneva poudarili tudi skakalci. "Precej drugačna drsnost je bila kot pri kvalifikacijskem skoku. Prehitro jo je sonce načel. Malce nenavadno je, da se je to zgodilo ravno tukaj," je o nevšečnosti povedal izkušeni Peter Prevc. Težave je imel tudi Timi, Zajc, ki je imel celo 2 km/h nižjo hitrost od preostalih. Nič drugače ni bilo pri Žigi Jelarju: "Napaka v prvi seriji je bila posledica tega, da me je malce začelo naprej tipati. Smučina je začela štopati. Ko prideš z veliko hitrostjo tja in te začne zavirati, je težko."

"Vse tehnične naprave in naše aktivnosti so bile izvedene pravilno. A se na žalost proti tako ekstremnim vremenskim pogojem ni dalo storiti nič več," je razložil Aljoša Dolhar, ki opravlja funkcijo vodje tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za štiri ure so prestavili program in s kvalifikacijami, ki jih je dobil Anže Lanišek pred Zajcem, začeli ob 15. uri. Medtem je mladina v veliki večini že zapustila Planico in se s šolskimi avtobusi odpravila domov.

Po koncu turbulentnega dneva je o tej temi spregovoril vodja tekmovanja Aljoša Dolhar, ki je to nalogo lani prevzel od Jelka Grosa.

"Očitno bo treba začeti razmišljati o kakšni tehnični investiciji, zamenjavi smučine in podobnem"

"Padec in potem lep vzpon, lepe kvalifikacije. Tako bi lahko opisal dan. Če povzamem … Ogromno energije smo vlagali v to, da bi smučino senčili na način, ki bi nam omogočal varne in dolge polete. Vedeli smo, da lahko pričakujemo težave. Vse tehnične naprave in naše aktivnosti so bile izvedene pravilno. A se na žalost proti tako ekstremnim vremenskim pogojem ni dalo storiti nič več. V tem trenutku boljših rešitev oz. da bi naredili bolje, nimamo. Očitno bo treba začeti razmišljati o kakšni tehnični investiciji, zamenjavi smučine in podobnem. A za to bo čas kasneje. Naša osredotočenost je na jutri in tekmo, ki nas čaka. Predvidevamo, da s smučino ne bo težav."

Peter Prevc se je spraševal, zakaj se je to zgodilo ravno v Planici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za petek težav ne bo, ker je posamična preizkušnja v popoldanskem času ob 15. uri. In takrat je smučina že v senci. Zato pa bo spet toplo in sončno v soboto, ko se ekipna tekma začne že ob 10. uri. "Sobota bo problematična. Kakšnih velikih izboljšav ta trenutek ne moremo izvesti, a pripravljamo načrte in jih bomo v soboto izvedli," izpostavlja Dolhar.

Draga investicija, ki bo očitno morala postati nujna. Treba je gledati na varnost skakalcev, ki so v prvi liniji.

Izpostavil je, da bo treba v prihodnje razmišljati o nadgradnji zaletne smučine in investirati denar. Preostale letalnice, kot so tiste v Vikersundu, Oberstdorfu in na Kulmu, imajo ledeno smučino.

"Ledena smučina je relativno draga investicija. Pri nas so tako ekstremni pogoji, da bi morali najprej od proizvajalca ledene smučine dobiti zagotovilo, da bo v takšnih ekstremnih pogojih delovala," poudarja Dolhar. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To je relativno draga investicija. Pri nas so tako ekstremni pogoji, da bi morali najprej od proizvajalca ledene smučine dobiti zagotovilo, da bo v takšnih ekstremnih pogojih delovala. Danes je bila posebna situacija. Če ste videli včeraj na preizkusu, smo imeli na prvi pogled zelo podobno situacijo, a nobenih težav. Začeli smo ob 10. uri, ko smo morali danes prekiniti. Govoril sem z vremenoslovcem, ki mi je povedal, da smo imeli specifično situacijo. Imeli smo ekstremno visoke temperature, kar ni bila največja težava. To je predstavljalo UV-sevanje, sonce, ki seva neposredno na smučino. Istočasno se nam je naredilo to, da praktično nismo imeli vetra na naletu. Ta topli zrak se je ustavil ter ustvaril plast vročega zraka, in proti temu se človek težko bori," pravi Dolhar, ki dodaja, da bi lahko bila po njegovem mnenju rešitev tudi izboljšani konstrukciji za senčenje.

Dejstvo je, da bodo morali odgovorni nekaj narediti, da se v prihodnje nekaj podobnega na Letalnici bratov Gorišek ne bo ponovilo. V prvi vrsti je treba gledati na varnost skakalcev, ki so postavljeni v prvo linijo in se lahko zaradi nepravilne konstrukcije ter njenih delov huje poškodujejo, saj na konec zaletne mize priletijo s hitrostjo, ki je večja od 100 km/h. In ker je povsem mogoče, da bodo v prihodnje temperature še višje, je to veliko opozorilo in hkrati tudi znak, da bodo morali organizatorji nekaj ukreniti. Rek, da se zgodovina ponavlja, vendarle ni iz trte zvit.