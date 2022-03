Lanišek zmagovalec kvalifikacij, na tekmo kar deset Slovencev

Rezultatsko je bil izvrsten začetek planiškega praznika, saj je bilo na četrtkovih kvalifikacijah uspešnih kar deset od 13-ih Slovencev. V prvi deseterici jih je bilo kar pet: prvi Anže Lanišek, drugi Timi Zajc, šesti Peter Prevc (230,5 metra, 218,8 točke), sedmi Lovro Kos (235 metrov, 217,4 točke) in deseti Žiga Jelar (224 metrov, 215,1 točke). Na poletih v Planici je nagrajena tudi kvalifikacijska zmaga: Lanišek je prejel pet tisoč švicarskih frankov oziroma 4.866 evrov.

V četrtek dopoldne je bilo v Planici 13 tisoč ljudi, večino otrok. Ker so kvalifikacije prestavili, so se z njimi vsaj družili Lanišek in kolegi. Foto: Grega Valančič/Sportida Najdaljši polet kvalifikacij je uspel Norvežanu Egnerju Halvorju Granerudu (240,5 metra, 211,4 točke), a z višjega naleta, in je tako osvojil 14. mesto. Brez strahu je kvalifikacijski skok opravil tudi Avstrijec Jan Hörl (232,5 metra), potem ko se je na prekinjenem treningu komaj rešil padca na zaletišču.

Mesto na petkovi tekmi so si od slovenskih orlov zagotovili še 16. Domen Prevc (219,5), 21. Bor Pavlovčič (233), 33. Cene Prevc (213,5), 36. Tilen Bartol (213) in 40. Anže Semenič (213). Prekratki so bili Jan Bombek (210), Žak Mogel (208) in Patrik Vitez (185). V petek je poskusna serija na sporedu ob 12.30, prva serija pa se bo začela ob 14.00.

Na drugem treningu težave z zaletiščem

Jan Hörl se je na drugem treningu komaj rešil padca. Foto: Grega Valančič/Sportida Na prvem treningu je bil najboljši Avstrijec Daniel Huber, drugi je bil Timi Zajc, tretji pa Peter Prevc. Na prvem treningu je najdaljša daljava uspela Anžetu Semeniču (230 metrov), ki je imel nekoliko višje zaletišče.

Peti je bil Anže Lanišek (224), Lovro Kos (222) je bil sedmi, mesto za njim pa je kot peti Slovenec med deseterico končal Žiga Jelar (221). Od Slovencev s točkami svetovnega pokala je Cene Prevc (220) končal na 11. mestu, Domen Prevc (212,5) pa je bil 19.

Fotoutrinki iz Planice (foto: Grega Valančič/Sportida)

1 / 57 2 / 57 3 / 57 4 / 57 5 / 57 6 / 57 7 / 57 8 / 57 9 / 57 10 / 57 11 / 57 12 / 57 13 / 57 14 / 57 15 / 57 16 / 57 17 / 57 18 / 57 19 / 57 20 / 57 21 / 57 22 / 57 23 / 57 24 / 57 25 / 57 26 / 57 27 / 57 28 / 57 29 / 57 30 / 57 31 / 57 32 / 57 33 / 57 34 / 57 35 / 57 36 / 57 37 / 57 38 / 57 39 / 57 40 / 57 41 / 57 42 / 57 43 / 57 44 / 57 45 / 57 46 / 57 47 / 57 48 / 57 49 / 57 50 / 57 51 / 57 52 / 57 53 / 57 54 / 57 55 / 57 56 / 57 57 / 57

Drugi trening so po nastopu Hörla prekinili in odpovedali, saj je imel kar nekaj težav na zaletišču. Po zaletišču je lovil ravnotežje, a k sreči se ni uresničil črn scenarij. Težava je bilo premočno sonce, ki se je upiralo na zaletišče. Tekmovalci so že po prvem skoku opozarjali, da zaletna smučina ni v dobrem stanju. "Na zaletni smučini je senca, spodaj vanjo sije sonce. Na zaletni mizi želiš biti aktiven, vendar me je nenadoma zaustavilo in potisnilo naprej. Zelo sem vesel, da lahko stojim tukaj," je po neprijetni izkušnji povedal avstrijski skakalec.

"Površinsko je sonce tako močno, da se je ulila smučina, zaradi česar niso želeli tvegati. Zvečer bodo morali pomisliti, kako bodo zaščitili in naredili, da bo led močnejši. Verjetno se bodo pogovarjali o tem, ali naj znižajo smučino," je o težavah za Sportal povedal nekdanji vodja tekmovanja v Planici Jelko Gros, ki je tokrat v vlogi strokovnega komentatorja na nacionalni televiziji.

Skakalec 1. trening 2. trening kvalifikacije/1. skok Patrik Vitez (Slo) 200 m (44. mesto) 194,5 m 185 m (57.) Bor Pavlovčič (Slo) 223 m (23.) 230 m 233 m (21.) Tilen Bartol (Slo) 225,5 m (16.) 225,5 m 213 m (36.) Žak Mogel (Slo) 208 m (37.) 187 m 208 m (46.) Jan Bombek (Slo) 104 m (66.) 189,5 m 210 m (42.) Anže Semenič (Slo) 230 m (12.) 227,5 m 213 m (40.) Cene Prevc (Slo) 220 m (11.) / 213,5 m (33.) Lovro Kos (Slo) 222 m (7.) / 235 m (7.) Domen Prevc (Slo) 212,5 m (19.) / 219 m (16.) Peter Prevc (Slo) 226 m (3.) / 230,5 m (6.) Anže Lanišek (Slo) 224 m (5.) / 233 m (1.) Žiga Jelar (Slo) 221 m (8.) / 224 m (10.) Timi Zajc (Slo) 229 m (2.) / 235,5 m (2.)

Boj za veliki in mali globus ter zmago v pokalu narodov

Rjoju Kobajaši je v Planico prišel v rumeni majici. Jo bo zadržal do konca? Karl Geiger zaostaja 66 točk. Foto: Guliverimage

Planica bo v treh dneh ponudila boj za tri nagrade. Za glavno nagrado, veliki kristalni globus, sta v igri le še dva skakalca.

Vodilni v seštevku svetovnega pokala Rjoju Kobajaši (1.544 točk) in Karl Geiger (1.478), ki je zbral 66 točk manj. Japonec, z 252 metri tudi rekorder Letalnice bratov Gorišek, je en veliki globus že osvojil (sezona 2018/19), Nemec pa nanj še čaka.

Vzporedno bo potekal tudi boj za mali kristalni globus v poletih. V seštevku teh sta skupaj na prvem mestu Zajc in Stefan Kraft. Zbrala sta 160 točk. Na tretjem mestu je Jelar (130), četrti pa Piotr Zyla (125). Lanišek in Kobajaši na petem mestu s 66 točkami zaostajata že skoraj sto točk.

Planica bo dala tudi odgovor na vprašanje, kdo bo zmagovalec v pokalu narodov. V tem za zdaj najbolje kaže Avstrijcem (5.283 točk), drugi Nemci zaostajajo 178 točk (5.105), tretji so Norvežani (4.809), na četrtem mestu pa Slovenci (4.744).