"V zadnjem letu se je zgodilo veliko več, kot sem si upal sanjati. In vse se je končalo z ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu. Odločil sem se, da je moje sezone konec. Še vedno potrebujem nekaj časa, da bom spet letel," je Daniel Andre Tande pred tednom dni na družbenem omrežju Instagram zapisal, da predčasno končuje sezono.

Foto: Guliverimage Izpustil je polete v Oberstdorfu, izpustil pa bo tudi tekme na Letalnici bratov Gorišek, na kateri je 25. marca lani v poskusni seriji četrtkove tekme zbranim zastal dih. Tande je po grozljivem padcu obležal v izteku skakalnice, kjer so ga oživljali, nato pa hitro prepeljali v UKC Ljubljana. Zaradi težjih poškodb, zlomil si je ključnico in poškodoval pljučno krilo, so ga dali v umetno komo, ga po treh dneh zbudili, po tednu dni zdravniške oskrbe v Ljubljani pa so ga v začetku aprila prepeljali v domovino, kjer je nadaljeval zdravljenje.

Okreval je zelo dobro, se septembra vrnil v tekmovalni ritem in novembra priključil začetku svetovnega pokala. V tem je nenadejano trikrat skočil na zmagovalni oder (enkrat na ekipni tekmi), v Oslu je celo zmagal.

Čeprav je 28-letnik že končal letošnjo sezono, bo kljub temu pripotoval v Slovenijo. Kot je objasnil glavni trener norveškega skakalnega tabora Alexander Stöckl, se želi Tande zahvaliti osebju, ki mu je pred slabim letom pomagalo: "Daniel se nam bo pridružil v Planici kot navijač. Ob tem se bo srečal z osebjem na letalnici in zdravstveno ekipo. Želi se jim zahvaliti za pomoč."

Halvor Egner Granerud je danes treniral v Oberstdorfu, v četrtek bo del norveške ekipe v kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

Norveška sedmerica

Stöckl bo v Planici lahko računal na sedmerico: Halvor Egner Granerud, ki je imel v Oberstdorfu precejšnje težave s simetrijo, pristajal je precej blizu roba desne strani letalnice, tako da je danes opravil dodatne treninge na skakalnici Schattenbergschanze v Oberstdorfu. Med sedmerico so še Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Fredrik Villumstad, Bendik Jakobsen Heggli, Robin Pedersen in Joacim Oedegaard Bjoereng.

Norvežani bodo ob Tandeju pogrešali še enega odličnega letalca, izkušeni Robert Johansson je zaradi težav s hrbtom, ki se vlečejo že lep čas, prav tako predčasno končal sezono.

Rok Tarman bo v sredo prvi preizkusil letalnico. Foto: SloSki

V četrtek kvalifikacije, nato bitka za dva globusa

V Planici bo v sredo ob 10. uri preizkus letalnice, še četrtič zapored bo ta čast prvega poleta pripadla Roku Tarmanu. Tekmovalni del planiškega praznika se bo začel v četrtek, ob 11. uri bodo kvalifikacije za petkovo posamično tekmo. Ta bo na sporedu ob 14. uri. V soboto ob 10. uri bo sledila ekipna tekma, v petek ob 10. uri pa bo še zadnja posamična tekma sezone.

Odprta sta boja za oba globusa. V igri za malega sta s 160 točkami skupaj na vrhu Timi Zajc in Stefan Kraft, Žiga Jelar je na tretjem mestu s 130 točkami.

Za veliki globus se bosta udarila Rjoju Kobajaši, ki je zbral 1.544 točk, in Karl Geiger, ki jih ima 66 manj (1.478).