Timi Zajc je zmagovalec nedeljske posamične tekme v poletih v Oberstdorfu v Nemčiji. V finalu je poletel 232 metrov in se s sedmega mesta po prvi seriji povzpel čisto na vrh. Domen Prevc pa je z rekordom letalnice Heinija Klopferja (242,5 metra) zanesljivo dobil današnje kvalifikacije.

Timi Zajc je danes na drugi tekmi v smučarskih poletih v Oberstdorfu s 232 metri v finalu za 6,8 točke premagal Poljaka Piotra Žylo, vodilnega po prvi seriji in za 8,1 točke Avstrijca Stefana Krafta. Četrto mesto je zasedel Žiga Jelar, ki ga je v finalu poneslo kar 233,5 metra.

Peter Prevc je zasedel 12. mesto, Anže Lanišek 15., Domen Prevc 18. in Lovro Kos 19. Domen Prevc je bil najboljši Slovenec po prvi seriji, zasedal je šesto mesto, a se mu v finalu polet ni posrečil, pristal je pri 192 metrih. Cene Prevc je bil skromen že v prvi seriji, s 180 metri je pristal na 37, mestu in se ni uvrstil v finale.

Zajc je poskrbel za 71. slovensko posamično zmago skakalcev, skupno z ekipnimi pa imajo slovenski skakalci doslej 82 zmag. Med posamezniki je pred tem zadnjo slovensko dosegel Anže Lanišek konec novembra lani v Ruki, z naskokom najboljši med Slovenci pa je s 23 posamičnimi zmagami Peter Prevc, ki je kot edini sodeloval tudi pri vseh enajstih slovenskih ekipnih uspehih, Jurij Tepeš je z ekipo zmagal devetkrat, Robert Kranjec pa osemkrat.

Zajc je zdaj pri dveh zmagah, svojo prvo je dosegel prav tako v Oberstdorfu, 1. februarja 2019. "Zelo sem vesel današnje zmage, svoje druge na tej letalnici. Zdaj komaj čakam na Planico," je neposredno po tekmi za Mednarodno smučarsko zvezo povedal Zajc, ki si s 160 točkami deli tudi prvo mesto v posebnem seštevku za mali kristalni globus v poletih z Avstrijcem Kraftom. Oba sta v Oberstdorfu zasedla prvo in tretje mesto.

Rekord v kvalifikacijah

Nedelja na letalnici Heinija Klopferja se je začela odlično. Kvalifikacije, v katerih je organizatorjem nagajal premočan veter, tako da so morali nekateri skakalci na svoj nastop počakati, so se končale z novim rekordom naprave Domna Prevca. 22-letnik je izkoristil pogoje in poletel 242,5 metra (224,1 točke).

Skoraj 15 točk je za njim zaostal sobotni zmagovalec Stefan Kraft (209,4), tretji je bil Timi Zajc, ki je pristal pri prejšnjem rekordu (238,5 metra). Za Domnom je zaostal 18,4 točke. Četrto mesto je pripadlo Lovru Kosu (215 metrov; 199,7 točke), Anže Lanišek je bil sedmi (218,5; 196,3), Žiga Jelar deseti (211,5; 196,3 točke), Peter Prevc 19. (205; 181,4 točke), kot zadnji pa je s 40. mestom vstopnico za tekmo ujel Cene Prevc, ki se mu polet ni posrečil, zmogel je 164,5 metra. (145,1 točke).

Za konec planiški praznik

Po današnji preizkušnji sledi selitev na tradicionalni zadnji del sezone v Planici, kjer se bo program s kvalifikacijami začel v četrtek, v petek sledi prva posamična tekma, v soboto ekipna, v nedeljo pa še zadnja posamična tekma sezone.

Izidi: 1. Timi Zajc (Slo) 407,9 točke (211,5/232,0 m)

2. Piotr Žyla (Pol) 401,1 (218,5/221,0)

3. Stefan Kraft (Avt) 399,8 (212,0/222,5)

4. Žiga Jelar (Slo) 397,5 (208,5/233,5)

5. Johann Andre Forfang (Nor) 388,2 (220,0/221,0)

6. Rjoju Kobajaši (Jap) 384,2 (217,0/209,5)

7. Dawid Kubacki (Pol) 380,7 (221,0/206,5)

8. Eetu Nousiainen (Fin) 379,6 (216,0/201,5)

9. Markus Eisenbichler (Nem) 375,9 (205,5/199,5)

. Karl Geiger (Nem) 375,9 (214,0/203,0)

...

12. Peter Prevc (Slo) 372,7 (216,0/204,0)

15. Anže Lanišek (Slo) 366,6 (216,0/200,0)

18. Domen Prevc (Slo) 360,2 (220,5/192,0)

19. Lovro Kos (Slo) 352,4 (209,5/192,5) Svetovni pokal, skupno (26): 1. Rjoju Kobajaši (Jap) 1544 točk

2. Karl Geiger (Nem) 1478

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 1176

4. Marius Lindvik (Nor) 1111

5. Stefan Kraft (Avt) 1005

6. Markus Eisenbichler (Nem) 943

7. Anže Lanišek (Slo) 831

8. Jan Hörl (Avt) 645

9. Cene Prevc (Slo) 619

10. Timi Zajc (Slo) 611

...

16. Lovro Kos (Slo) 388

22. Peter Prevc (Slo) 320

24. Žiga Jelar (Slo) 249

55. Domen Prevc (Slo) 24

73. Anže Semenič (Slo) 2 Svetovni pokal, poleti (2): 1. Stefan Kraft (Avt) 160

. Timi Zajc (Slo) 160

3. Žiga Jelar (Slo) 130

4. Piotr Žyla (Pol) 125

5. Anže Lanišek (Slo) 66

. Rjoju Kobajaši (Jap) 66

7. Karl Geiger (Nem) 58

8. Peter Prevc (Slo) 54

9. Dawid Kubacki (Pol) 49

10. Eetu Nousiainen (Fin) 48

...

22. Domen Prevc (Slo) 17

23. Lovro Kos (Slo) 15

30. Cene Prevc (Slo) 7

Odlična sobota

Slovenci so začeli odlično. Kar trije so bili med prvimi štirimi. Žiga Jelar, ki je sezono zaradi težav s covid-19 začel pozneje, je poletel na drugo mesto. Manj kot dve točki sta ga ločili od zmagovalca Stefana Krafta. Tretji je bil Timi Zajc, četrti Anže Lanišek, Peter Prevc je bil osmi. Točke so osvojili tudi preostali trije, Cene Prevc je bil 24., Domen Prevc 27., Lovro Kos pa 18.

