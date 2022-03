Kraft preprečil trojno slovensko zmago, tekma kariere za Jelarja

Žiga Jelar je s poletoma 232 in 220 metrov navdušil na prvi tekmi v poletih v Oberstdorfu. Premagal ga je samo Stefan Kraft. Avstrijec je preprečil trojno slovensko zmago, saj sta se za Jelarja na tretje in četrto mesto uvrstila Timi Zajc in Anže Lanišek.

Žiga Jelar Foto: Guliver Image Štiriindvajsetletni Žiga Jelar se je drugič uvrstil na zmagovalni oder na posamični tekmi svetovnega pokala (trikrat še na ekipni tekmi). Pred dvema letoma je bil drugi v Lillehammerju na veliki skakalnici, zdaj pa je drugo mesto osvojil še na letalnici v Oberstdorfu. Poletel je 232 in 220 metrov. Za Jelarja so te stopničke gotovo obliž na rano zanj težke sezone. Na zaključnih pripravah je bil pozitiven na covid-19 in tako močno zbolel, da je moral poiskati zdravniško pomoč.

V A-ekipo se vrnil za 70. novoletno turnejo, vendar se mu povratek ni izšel po željah. Ostal je tudi brez olimpijskih iger v Pekingu. V zadnjem delu sezone je lovil formo v celinskem pokalu in dobri nastopi so mu prinesli novo priložnost.

Ja Jelarjem je zelo težka sezona. Te stopničke so obliž na rano. Foto: Guliver Image

Zaradi pomoči vetrne izravnave ga je za vsega 1,7 točke premagal Stefan Kraft (232 metrov in 207 metrov). To je Kraftova 25. zmaga v svetovnem pokalu. Po prvi seriji drugouvrščeni Timi Zajc (222,5 metra in 207 metrov) je osvojil tretje mesto. Točko in pol za stopničkami pa je končal Anže Lanišek (217 metrov in 219 metrov), ki tako lahko rečen, da je dokončno obvladal tudi letalnico.

"Res sem vesel, da sem po dveh letih spet stopil na zmagovalne stopničke. Stvari so se lepo odvile, veselim se naslednjih poletov," je bil kratek v prvi izjavi Jelar. Zajc pa je povedal: "Še en super dan je za mano. Zelo sem vesel, da sem ohranil formo iz Vikersunda, da še znam leteti. Danes je bilo dovolj za tretje mesto. Zdaj je potrebno prespati, odmisliti in jutri iti naprej."

Timi Zajc Foto: Reuters Na predzadnjem prizorišču svetovnega pokala so dobro leteli tudi preostali slovenski skakalci. V najboljši deseterici je polete končal Peter Prevc, ki je bil osmi. Cene Prevc je zasedel 24. mesto, Domen Prevc 27., Lovro Kos pa je v finalu po ponesrečenem poletu zdrsnil na 28. mesto.

V svetovnem pokalu je boj za rumeno majico še naprej povsem odprt, potem ko je vodilni Japonec Rjoju Kobajaši zasedel deseto mesto, njegov prvi izzivalec Nemec Karl Geiger pa je končal mesto pred njim. Kobajaši ma na vrhu 1.504 točke, 55 več od Geigerja, tretji je branilec velikega kristalnega globusa Norvežan Halvor Egner Granerud s 1.176 točkami, ki se tokrat sploh ni uvrstil v finale. Med najboljšo deseterico sta tri tekme pred koncem sezone dva Slovenca; Lanišek je sedmi (815), Cene Prevc (619) pa deveti.

Konec kariere za Freitaga

Športno pot končuje nemški skakalec Richard Freitag. "V zadnjih tednih mi je postalo jasno, da kljub vsem željam in trudu svojih osebnih ciljev ne morem več doseči," je ob robu tekmovanj v Oberstdorfu povedal 30-letni skakalec. "Preživel sem lepe čase in nabral številne dragocene izkušnje, a čas je, da se poslovim in se posvetim novim nalogam." Freitag je v karieri dosegel osem zmag v svetovnem pokalu, na svetovnih prvenstvih v skokih in poletih je osvojil sedem kolajn, leta 2018 pa je bil z nemško ekipo srebrn tudi na olimpijskih igrah.

V nedeljo bo v Oberstdorfu ob 16. uri še ena posamična tekma. Nato pa se bodo skakalci preselili še na tradicionalni finale sezone v Planici. V dolini pod Poncami bodo na letalnici bratov Gorišek na sporedu zadnje tri tekme; dve posamični in moštvena. Povabilo za navijače bi bilo težko lepše.

Oberstdorf, poleti:



1. Stefan Kraft (Avt) 413,0 točke (232,0 m/207,0)

2. Žiga Jelar (Slo) 411,3 (232,0/220,0)

3. Timi Zajc (Slo) 400,0 (222,5/207,0)

4. Anže Lanišek (Slo) 398,5 (217,0/219,0)

5. Piotr Žyla (POL) 396,0 (223,5/228,5)

6. Marius Lindvik (Nor) 393,8 (217,0/218,5)

7. Bendik Jakobsen Heggli (Nor) 386,2 (217,5/223,5)

8. Peter Prevc (Slo) 383,8 (207,5/218,0)

9. Karl Geiger (Nem) 383,0 (211,5/215,0)

10. Rjoju Kobajaši (Jap) 378,8 (204,5/217,5)

...

24. Cene Prevc (Slo) 351,6 (197,0/204,0)

27. Domen Prevc (Slo) 341,1 (203,0/202,0)

28. Lovro Kos (Slo) 336,0 (209,0/183,5)



Skupni seštevek (25):



1. Rjoju Kobajaši (Jap) 1504 točk

2. Karl Geiger (Nem) 1449

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 1176

4. Marius Lindvik (Nor) 1111

5. Stefan Kraft (Avt) 945

6. Markus Eisenbichler (Nem) 914

7. Anže Lanišek (Slo) 815

8. Jan Hörl (Avt) 645

9. Cene Prevc (Slo) 619

10. Robert Johansson (Nor) 531

...

12. Timi Zajc (Slo) 511

15. Lovro Kos (Slo) 376

22. Peter Prevc (Slo) 298

27. Žiga Jelar (Slo) 199

61. Domen Prevc (Slo) 11

73. Anže Semenič (Slo) 2