Po izjemnem SP sedmerica Slovencev na zadnjem dejanju pred Planico

Medtem ko je ženska skakalna karavana predčasno že končala sezono, sta pred moško še dve postaji, obe na letalnicah. Ta konec tedna bodo leteli v Oberstdorfu, prihodnji teden pa med četrtkom in nedeljo sledi tradicionalni planiški zaključek sezone svetovnega pokala.

V Nemčijo je odpotovalo sedem Slovencev. Glavni trener Robert Hrgota bo računal na vse tri brate Prevc, Anžeta Laniška, Lovra Kosa, Žigo Jelarja in Timija Zajca, ki se je z minulega svetovnega prvenstva v poletih v Vikersundu vrnil z dvema odličjema. Z Laniškom, Domnom in Petrom Prevcem je postal ekipni svetovni prvak, na posamični tekmi pa je osvojil srebro.

"Osvojiti je mogoče še marsikaj" Robert Hrgota bo v Nemčiji računal na sedmerico letalcev. Foto: Sportida

"Po eni strani gremo v Nemčijo sproščeno, po drugi strani pa želim, da so fantje še naprej tako motivirani, kot so bili za Vikersund, ker je mogoče še kar precej stvari, mali kristalni globus v poletih, izboljšati skupno uvrstitev, v pokalu narodov smo 350 točk za tretjim mestom, a tudi to je lahko neki zagon. Ciljev, etap je ostalo še veliko. Pet tekem, pet zmagovalnih odrov. Za vsakega posameznika je tudi to lahko neki cilj. Želja je lahko zelo veliko, zdaj je pomembno, da smo z glavo pri stvari in nadaljujemo v tem ritmu, kot smo bili v Vikersundu," je pred potjo v Oberstdorf dejal Hrgota, ki upa, da bodo njegovi izbranci zadržali fokus še zadnjih deset dni, v katerih je mogoče odkljukati še kakšen cilj.

V Nemčiji ne bo potekala le bitka za mali globus v poletih, pač pa tudi veliki kristalni globus, za katerega sta v resni igri vodilni Japonec Rjoju Kobajaši (1.478 točk) in Nemec Karl Geiger (1.420). Med prvo deseterico svetovnega pokala sta dva Slovenca, Lanišek je 7., Cene Prevc pa 9.

Današnje kvalifikacije se bodo začele ob 17.15, sobotna tekma se bo začela ob 16. uri. Ob isti uri je predvidena tudi nedeljska tekma, pred njo bodo še kvalifikacije.

Oberstdorf, smučarski poleti, kvalifikacije

Preberite še: