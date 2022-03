Po težko ponovljivi sezoni smučarskih skakalk , ki so podirale mejnike tako v svetovnem pokalu kot na olimpijskih igrah, smo se pogovarjali z nekdanjo tekmovalko v smučarskih skokih Katjo Požun. Ponosna je na slovensko žensko skakalno zgodbo, ob tem pa upa, da bo Smučarska zveza Slovenije (SZS) po odstopu trenerja Zorana Zupančiča našla ustrezno rešitev in da bo "skakalni ferrari" še naprej peljal v pravo smer.

Za smučarske skakalke se je sezona predčasno končala v nedeljo v Oberhofu, kjer so Slovenke zrežirale zgodovinski razplet in v celoti zavzele zmagovalni oder. To je bil še eden od mejnikov, ki so jih postavile v tem olimpijskem tekmovalnem obdobju, ko skoraj ni bilo tekme brez slovenskih stopničk. Uresničile so tudi željo trenerja Zorana Zupančiča o skupni zmagi v pokalu narodov, blestele na olimpijskih igrah, se veselile več dvojnih zmag, zmage v seštevku turneje Raw-Air, pa alpske krone ...

"Ferrariji, usmerjeni v pravo smer"

"Po takšni sezoni je težko najti toliko presežnikov, da bi jo opisali. Imamo tako srečo, da je bilo na kupu zbranih pet, morda celo šest deklet, ki so bila vsa sposobna skočiti med prvih deset. Krasi jih ekipni duh, po drugi strani pa so tudi kot posameznice vsaka svoj talent. S pravim vodstvom, trenerjem, ki zna umiriti glavo in nakazati pravo smer, so taki rezultati tudi mogoči. Nekoč je neki trener rekel, da iz traktorja ni mogoče narediti ferrarija. S tem se strinjam. A mi imamo več ferrarijev, ki se jih je usmerilo v pravo smer. Če je tako, potem lahko govoriš tudi o trojnih stopničkah. Se je pa tak uspeh 'kuhal' že zadnjih nekaj let. Vsako leto je bila ena skakalka dobra in v takem primeru se velikokrat zgodi, da njen uspeh potegne naprej še druge. To se je v preteklosti pokazalo tudi pri fantih. Se je pa tu začelo že pred nekaj časa s Špelo (Rogelj, op. a.), potem so prišle zraven preostale. Pa je Ema začela zelo dobro skakati, pa je prišla Nika, Urša je eksplodirala ... Vsaka je nekaj dala. Notranja konkurenca je dobra, saj potem tudi na treningu dobiš dobre primerjave in stremiš k neprestanemu napredku, če pa konkurence ni, lahko zaspiš," je nad sijajno sezono navdušena nekdanja smučarska skakalka Katja Požun.

Katja Požun je kariero končala februarja 2018. Foto: Vid Ponikvar

Olimpijske igre, ekipne tekme, prvi skok Špele na zadnji tekmi ...

Ob tem poudarja pomen trenerskega štaba oziroma vseh vpletenih, ki usmerjajo "ferrari". "Zagotovo je trenerski del zelo pomemben. Skoki so zelo tehničen šport in si ga znamo, sploh ženske, v glavi hitro zaplesti. Sploh če je želja premočna. Potrebuješ nekoga, ki ve, kdaj je treba stvari 'ustaviti', umiriti, ki zna na vse skupaj pogledati z malo širšega vidika. Če zaupaš temu delu, potem gre."

Dve posamični olimpijski kolajni, olimpijska kolajna na tekmi mešanih ekip, dvojne zmage, trojna zmaga, pokal narodov, turneja Raw-Air ... Foto: Anže Malovrh/STA

Iz sezone s toliko vrhunci in slovenskimi uspehi ji bodo v spominu najbolj ostale olimpijske igre, na katerih je Urša Bogataj skočila do dveh zlatih kolajn (posamično in ekipno), Nika Križnar pa do zlata in brona (ekipno in posamično). Ob teh opozarja še na nekaj trenutkov, ki so jo navdušili. "Zelo so mi bile všeč vse ekipne tekme, ker se je tam res pokazalo, kako močno ekipo imamo. Bi pa navedla še en, bolj oseben trenutek z zadnje tekme, ko se je Špela Rogelj, ki je bila vrsto let moja 'cimra', poslavljala. Zelo mi je bil všeč njen prvi skok. Res sem ga bila vesela, kar solze so mi prišle na oči. Na zadnji tekmi je pripravila tako lep skok, kot ga od nje na tekmi že zelo dolgo nisem videla. Taki skoki so res za dušo. Vem, kako je bilo meni lepo, ko sem kdaj skočila 'v poden'."

"Bila je ena od prvih v svetovnem pokalu, prva Slovenka z zmago v njem. Do takrat smo se nekako vse lovile v krogu, potem smo tudi preostale videle, da lahko. Zelo pomembno je, da nekdo naredi preboj. Ampak vsega lepega je enkrat konec. Špeli sem že zaželela srečno med upokojenci. Naša generacija končuje, prihajajo pa mlajše. Vrhunski šport sploh pri ženskah ne traja v nedogled, treba je razmišljati tudi o drugih vidikih življenja," je ob upokojitvi dolgoletne "cimre" dejala Požunova, ki je kariero končala pred dobrimi štirimi leti.

"Kemija je morala biti"

Če je Rogljeva upokojitev napovedala že pred časom, pa je nedeljski odstop trenerja Zupančiča prišel precej nepričakovano. Pod njegovim vodstvom je ženska reprezentanca osvojila skoraj vse, kar je bilo mogoče ... Ema Klinec je bila med drugim svetovna prvakinja, ekipno so bile Slovenke svetovne podprvakinje, Križnarjeva je osvojila kristalni globus za skupno zmago, Bogatajeva dva naslova olimpijske prvakinje, pokal narodov, trojno zmago ... Zdi se, da je našel pravi recept in se z večino skakalk dobro ujel ... "Kemija je morala biti. Kajti če ni zaupanja med trenerjem in tekmovalko, potem tudi rezultatov ni. Videlo se je, da so dobro delovali." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kemija je morala biti. Kajti če ni zaupanja med trenerjem in tekmovalko, potem tudi rezultatov ni. Videlo se je, da so dobro delovali. Že zadnja tekma je pokazala, da jim je težko. Kljub trojnim stopničkam so bile sicer vesele, a v izteku je bilo vzdušje precej mračno. Pri skokih je vedno treba imeti zaupanje v trenerja. On ni pomemben le z vidika fizičnega treninga, ampak mora znati predvsem vse skupaj prav psihološko voditi. Mora vedeti, kdaj kaj ustaviti, kdaj kaj gnati naprej. Ne vem natančnih razlogov, prebrala sem nekatere stvari v medijih, ne vem niti, ali se bodo še kaj pogovarjali. Nisem povsem seznanjena s trenutnimi razmerami v ženskih skokih, a iz svojih časov vem, da ni bilo lahko," pravi 28-letnica.

"Po eni strani razumem, da so ženski skoki mlad šport, ki se še razvija, po drugi strani pa je težko delati, če moraš zaradi finančne težave nekatere stvari črtati, da sploh lahko izpelješ program." Foto: Žiga Zupan/Sportida

In prav na pogoje v ženskih skokih in na odnos (tudi Mednarodne smučarske zveze) do teh je opozoril Zupančič.

"Vem, kako je bilo, ko sem še sama trenirala, ko ni bilo financ in smo na tekme hodili brez fizioterapevtov, serviserjev. Razmere so se malo premaknile, a verjamem, da še vedno ni lahko, saj ženski skoki še niso tako razviti, da bi, kar zadeva razmere, lahko tekmovali z večjimi narodi. Žal se vse vrti okoli denarja. Ta je pomemben tudi v ženskih skokih in to pri veliko malenkostih, ki vplivajo na skok ... Seveda je potem še vedno treba skočiti, a če ni pogojev, je zelo težko. Po eni strani razumem, da so ženski skoki mlad šport, ki se še razvija, po drugi strani pa je težko delati, če moraš zaradi finančne težave nekatere stvari črtati, da sploh lahko izpelješ program," razmišlja naša sogovornica, ki se strinja, da je, če kdaj, po takšni sezoni ugoden čas za iskanje dodatnih finančnih injekcij, a ob tem dodaja: "Seveda, a tu so verjetno še druge stvari, ki vplivajo. Morali bodo najti skupni jezik in poskrbeti, da bo na koncu dobro za obe strani. Punce so res pokazale odlično sezono, dosegle so vse, kar se je doseči dalo."

Požunova verjame, da bo naslednik, če se stvari ne obrnejo in se Zupančič naposled le ne dogovori s SZS, stopil v velike čevlje. Ob tem upa, da bo v ekipi še naprej dobra kemija, "kajti lahko imaš za trenerja največjega strokovnjaka na svetu, a če se ne ujameš, če ni zaupanja, stvar ne bo delovala."