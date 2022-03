Prevlada, ki jo bo težko ponoviti

Po izjemni sezoni smučarskih skakalk, v kateri so Slovenke podirale mejnike, smo se sprehodili po desetih trenutkih, ki so zaznamovali zadnjega pol leta.

Prva postaja, prva dvojna zmaga in rumena majica Emi Klinec

Smučarske skakalke so sezono začele konec novembra v ruskem Nižnem Tagilu. Slovenski tabor je že na prvem prizorišču takoj pokazal, da bo krojil vrh svetovnega pokala. Ema Klinec je na prvi individualni preizkušnji zaostala le za zmagovalko sezone Marito Kramer, na drugi pa skočila na prvo mesto in začasno oblekla rumeno majico. Za prvo dvojno slovensko zmago sezone je z drugim mestom poskrbela Urša Bogataj.

Slovenke so že na prvi postaji svetovnega pokala stale na odru za zmagovalke. Ema Klinec je bila na prvi tekmi druga, na drugi pa je poskrbela za prvo slovensko zmago in za kratek čas oblekla rumeno majico. Oder si je za prvo dvojno slovensko zmago delila z Uršo Bogataj. Foto: Guliverimage

Premierna silvestrska turneja na Ljubnem

Skakalke so letos prvič dobile svojo mini silvestrsko turnejo, zadnji dan lanskega leta in prvi 2022 so preživeli na Ljubnem ob Savinji, kjer so bile Slovenke spet uspešne. Na prvi domači tekmi je Nika Križnar po skromnejšem začetku prvič v sezoni skočila na stopničke, in to kar na vrh. Družbo ji je na tretjem mestu delala Klinčeva. Na drugi tekmi je bila na odru za zmagovalke še Bogatajeva. Sova za skupno zmago je pripadla Kramerjevi, Križnarjeva je bila druga. V prihodnji sezoni se bo silvestrski turneji pridružil Beljak.

Foto: Jure Makovec

Sanjske olimpijske igre

Olimpijske igre na Kitajskem so bile za varovanke Zorana Zupančiča nadvse uspešne. Na posamični tekmi je Urša Bogataj postala olimpijska prvakinja, Križnarjeva pa je skočila do brona. Na tekmi mešanih ekip, ki so jo zaznamovale številne izključitve zaradi neustreznih dresov, sta Bogatajeva in Križnarjeva v družbi s Petrom Prevcem in Timijem Zajcem zanesljivo osvojili olimpijsko ekipno zlato.

Spomin na izjemen olimpijski februar 1 ... Foto: Anže Malovrh/STA

... in 2. Foto: Anže Malovrh/STA

Tri dvojne zmage

Po olimpijskih igrah so se skakalke v ritem svetovnega pokala vrnile v Hinzenbachu, kjer je sledila nova dvojna slovenska zmaga in prva zmaga Urše Bogataj na tekmah te ravni. S prijateljico se je veselila Križnarjeva. To je bila druga od treh dvojnih zmag Slovenk. Isti skakalki sta bili najboljši še v Oberhofu.

Slovenke so se podpisale pod več dvojnih zmag – eno od teh so dosegle v Hinzenbachu. Foto: Guliverimage

Križnarjevi alpska krona

Na drugi tekmi v Hinzenbachu je zmagala Nika Križnar, medtem ko je Urša Bogataj po smoli, ko se je prehitro spustila po smučini, ostala brez tekme. Križnarjeva je po seštevku preizkušenj iz Ramsaua in Hinzenbacha – prizorišči sta skupaj šteli za novo nagrado, alpsko krono – zmagal in postala "alpska kraljica".

Nika Križnar je zmagovalka seštevka za alpsko krono. Foto: Sportida

Turneja Raw-Air

Sledila je norveška turneja Raw-Air, na kateri na štirih tekmah znova ni manjkalo slovenskih uvrstitev na zmagovalni oder (Križnarjeva je bila trikrat druga, Bogatajeva je bila enkrat druga in dvakrat tretja). V skupni razvrstitvi turneje, v katero so šteli tudi skoki prologov, je prvič slavila Slovenka. Glavna nagrada je pripadla Križnarjevi.

Nika Križnar je prva Slovenka, ki je osvojila turnejo Raw-Air. Foto: Sportida

Zgodovinska trojna zmaga

Slovenke so za konec izjemne sezone pripravile še en zgodovinski podvig. V Oberhofu so na zadnji preizkušnji letošnjega tekmovalnega obdobja zasedle celoten zmagovalni oder. Zmagala je Urša Bogataj, druga je bila Nika Križnar, tretja pa Ema Klinec.

Na zadnji tekmi sezone so na zmagovalnem odru stale tri Slovenke. Foto: Guliverimage

Premierni pokal narodov in dve Slovenki med prvimi tremi

Foto: Guliverimage

Slovenske skakalke so dosegle še en mejnik, prvič v zgodovini so zmagale v pokalu narodov (pred tem so bile dvakrat druge). Zbrale so 4.570 točk in za kar 747 točk prehitele druge Avstrijke (3.823 točk), tretje so bile Japonke z 2.213 točkami.

Glavna posamična nagrada – globus – je pripadla Avstrijki Mariti Kramer, ki je nasledila Niko Križnar. Ta je končala na drugem mestu, tretja pa je bila Urša Bogataj.

Foto: Sportida

Konec bogate kariere

Konec sanjske sezone je zaznamovala upokojitev ene od začetnic ženskih smučarskih skokov v svetovnem pokalu Špele Rogelj. 27-letnica je v svetovnem pokalu sodelovala vse od prve tekme, ki so jo organizirali decembra 2011 v Lillehammerju. Rogljeva je prva Slovenka z zmago v svetovnem pokalu, v katerem je 11-krat stala na zmagovalnem odru.

Udeležila se je vseh treh olimpijskih iger za skakalke. Nastopila je na več svetovnih prvenstvih – kolajnam z mladinskih prvenstev je lani dodala še člansko kolajno –, z rojakinjami pa je postala tudi ekipna svetovna podprvakinja.

Špela Rogelj je v nedeljo končala kariero. Foto: Guliverimage

Slovo Zorana Zupančiča

Konec sezone je močno zaznamovala tudi odločitev trenerja Zorana Zupančiča, ki ni našel skupnega jezika s Smučarsko zvezo Slovenije in sporočil, da predaja trenersko taktirko. 46-letnik je na čelo ženske A-reprezentance prišel v sezoni 2018/19, Slovenke pa so pod njegovim vodstvom osvojile vse, kar se je osvojiti dalo.

Zoran Zupančič se je poslovil od vodenja ženske reprezentance, s katero je dosegel praktično vse, kar se je dalo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Osvojile so pokal narodov, Ema Klinec je v sezoni 2020/21 postala svetovna prvakinja, Nika Križnar je v isti sezoni postala lastnica kristalnega globusa, Urša Bogataj je na Kitajskem skočila do dveh naslovov olimpijske prvakinje. Za konec se mu je uresničila tudi želja o trojni zmagi.