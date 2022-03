Po novi izjemni sezoni, polni presežkov, in zgodovinski trojni zmagi slovenskih skakalk na samem zaključku zime je vse v smučarskih skokih šokirala odločitev glavnega trenerja Zorana Zupančiča, da odstopi s selektorskega mesta slovenske ženske skakalne reprezentance. "Obstajajo razlogi, zakaj grem. Povedal sem jih ljudem, ki se jih tiče. So stvari, ki bolijo. Totalno smo neprimerljivi z drugimi športi. Dosti imam tega. Upam, da se bodo stvari v ženskih skokih po mojem odhodu spremenile," je v pogovoru za Sportal dejal Zupančič, ki se podaja na trenerski trg, potem ko se ni dogovoril s Smučarsko zvezo Slovenije o nadaljevanju sodelovanja.

Ko je Zoran Zupančič v sezoni 2018/19 prišel na čelo ženske A reprezentance, je sprva uvedel red in disciplino pri najbolj osnovnih stvareh. Nenehno je izpostavljal zmagovalno miselnost. Dekleta so se jo navzela. Iz leta v leto so rasla in postavljala mejnike. Zlata doba se je začela lani, ko je Ema Klinec postala svetovna prvakinja v Oberstdorfu, Nika Križnar je osvojila veliki kristalni globus za najboljšo v svetovnem pokalu.

V tej zimi je Urša Bogataj skočila do olimpijskega zlata, Križnarjeva do brona, moška in ženska zasedba je bila zlata na tekmi mešanih ekip, slovenska reprezentanca pa je na koncu osvojila še pokal narodov za najboljšo reprezentanco. Vse skupaj je potrdila z zgodovinsko trojno zmago. To so le osrednji mejniki, ki so jih slovenska dekleta spisala pod njegovim vodstvom.

Vodja panoge ne ve, kaj je v ozadju

Zato je odločitev, da se po sanjskih zadnjih sezonah poslavlja, šokirala prav vse. Takoj po tekmi v Oberhofu smo najprej na telefon dobili vodjo panoge Gorazda Pogorelčnika, ki je o tem, zakaj se Zupančič poslavlja, dejal: "Težko rečem. Nismo natančno razjasnili. V torek in sredo sva govorila. Nič takega ni, kar bi bilo tako moteče, da bi se moral odločiti. V torek je obvestil, da odhaja. Nisva govorila o razlogih. Težko ugibam, kaj je v ozadju. Verjetno kar nekaj stvari, ki so se nabrale. Po vseh uspehih morda celo rezultatska izčrpanost."

Skupaj z dekleti ob povratku z olimpijskih iger v Pekingu Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko smo na vezo dobili tudi Zupančiča, smo mu najprej zastavili vprašanje, če je morda razlog za njegov odhod povezan z energijo, ki je je toliko vložil v slovenske ženske skoke, in so ga uspehi morda izčrpali: "Nič ni povezano z energijo. Moje srce je v ženskih skokih. To se vidi. Nič nima veze s tem. Ne bi šel rad v podrobnosti. Obstajajo razlogi, zakaj grem. Povedal sem jih ljudem, ki se jih tiče. So stvari, ki bolijo. Povsem smo neprimerljivi z drugimi športi. Dosti imam tega. Upam, da se bodo stvari v ženskih skokih po mojem odhodu spremenile."

"Ne vem, kaj moramo še doseči, da se bo premaknilo"

S Smučarsko zvezo Slovenije, kot kaže, ni našel stične točke za nadaljevanje sodelovanja. Po vseh uspehih mu niso prišli nasproti. Na vprašanje, ali to pomeni, da ga ne morejo več prepričati, da bi ostal na čelu slovenske ženske skakalne reprezentance, je pristavil: "Na trg grem. Možnost je tudi Slovenija. Kar nekaj stvari se bo moralo spremeniti. Zaletaval sem se v zid, ko sem želel napredek. Logične zahteve so, nič posebnega. Primerljivost bomo s časoma morali doseči. Ne vem, kaj moramo še doseči, da se bo premaknilo. Osvojili smo vse, kar se osvojiti da."

Večkrat je že spregovoril o tem, da je treba narediti napredek v slovenskih ženskih skokih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegov odstop z mesta glavnega trenerja je presenetil tudi dekleta. Urša Bogataj je ob zmagi v Oberhofu govorila s solznimi očmi. V soboto zvečer je povedal ženski skakalni družini, da se poslavlja. Šokirani in razočarani so bili vsi. "Vsi smo bili. No, morda ne povsem vsi," je pripomnil Zupančič, ki je naredil ogromno za slovenske ženske skoke.

"Po sestanku si ni premislil. Neomajen je bil."

"En teden nazaj nisem pričakoval, da se lahko kaj takega zgodi. Po sestanku sredi tedna se o tem nismo več pogovarjali. Kljub vsemu sem pustil vrata odprta po sestankih in si mislil, da bo prespal ter si premislil. Pa si ni, žal. Neomajen je bil," je dejal Pogorelčnik.

Vprašanje je, kdo bo novi slovenski selektor. Po olimpijski sezoni prihaja na vrsto nova izjemno pomembna zima, v kateri bo osrednji cilj nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. In v ta namen bo moral biti strokovni kader pri dekletih kakovosten. Vprašanje je tudi, kaj to pomeni za njegovega pomočnika Anžeta Lavtižarja.

Gorazd Pogorelčnik je upal, da si bo premislil. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vzeli si bomo čas. Kdorkoli bo prišel, bo vstopil v velike čevlje. Na drugi strani imamo tudi relativno trden sistem. Nisem pa niti jaz niti organi v smučarskih skokih, ki bodo odločali o novem imenu, o tem sploh razmišljal. Niti ni čas. Do sredine aprila, ko bodo dekleta začela trenirati, bo treba stvari prečesati," poudarja Pogorelčnik, ki se je nato dotaknil še Zupančičevega dela: "Zoranu lahko rečem hvala za vse, kar je naredil v štirih letih. Toliko zgodovinskih dosežkov … Vprašanje, če sploh v katerem drugem športu pri nas. Od svetovne do olimpijske prvakinje, veliki kristalni globus, ekipni globus, trojna zmaga za konec … Nori rezultati."